Bu akşam hangi maçlar var kimin maçı var? 8 Mart Pazar maç programı

Futbolseverleri 8 Mart Pazar günü birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bekliyor. Süper Lig’de Fenerbahçe kendi sahasında Samsunspor’u konuk edecek. Avrupa futbolunda da kritik mücadeleler oynanacak. İngiltere FA Cup’ta Leeds United ile Norwich City karşı karşıya gelirken, İspanya La Liga’da Sevilla ile Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. İtalya Serie A’da ise haftanın en dikkat çeken müsabakalarından biri olan Milan, Inter derbisi oynanacak.

başta olmak üzere Avrupa’nın önde gelen ligleri arasında yer alan Almanya Bundesliga, İtalya , İspanya ve Fransa ’de birbirinden kritik maçlar tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Karşılaşma saatlerini kaçırmak istemeyen sporseverler “Bugün kimin maçı var?”, “Bugün hangi maçlar oynanacak?”, “Maçlar saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının yanıtını araştırmayı sürdürüyor.

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR 8 MART?

18:15 Getafe - Real Betis İspanya La Liga S Sport

18:15 Karabağ - Araz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

18:45 NAC Breda - Feyenoord Hollanda Eredivisie S Sport Plus

19:15 Brest - Le Havre Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1

19:15 Lille - Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

19:15 Nice - Rennes Fransa Ligue 1 Bein Sports 3

19:30 Union Berlin - Werder Bremen Almanya Bundesliga Tivibu Spor 4

19:30 Leeds United - Norwich City İngiltere FA Cup tabii Spor

20:00 Fenerbahçe - Samsunspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Genoa - Roma İtalya Serie A Tivibu Spor 1

20:30 Sevilla - Rayo Vallecano İspanya La Liga Tivibu Spor 2

21:00 Benfica - Porto Portekiz Liga NOS Tivibu Spor 3

22:00 NEC Nijmegen - Volendam Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 4

22:45 Lyon - Paris FC Bein Sports 4

22:45 Milan - Inter İtalya Serie A Tivibu Spor 1

23:00 Valencia - Alaves İspanya La Liga Tivibu Spor 2

