Bu akşam hangi maçlar var Şampiyonlar Ligi 10 Mart programı! Galatasaray’ın maçı bu akşam mı?

10 Mart maç programı ve başlama saatleri futbolseverler tarafından yakından izleniyor. 10 Mart 2026 Salı günü spor kamuoyunda tüm dikkatler İstanbul’a ve Avrupa’nın diğer önemli futbol şehirlerine yönelmiş durumda. Haftanın ikinci gününde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı sürerken, Türk futbolseverler açısından günün en önemli gündem maddesini Galatasaray – Liverpool eşleşmesi oluşturuyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Avrupa sahnesindeki bu zorlu mücadelede avantaj sağlayacak bir skor almak amacıyla sahaya çıkacak. Peki, bugün hangi karşılaşmalar var, kimin maçı oynanacak, Galatasaray bu akşam sahada mı?

10 MART 2026 MAÇ PROGRAMI

20:00 | Manisa FK - Sarıyer (TRT Spor)

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu

20:45 Galatasaray - Liverpool (TRT 1)

23:00 Atalanta - Bayern Münih (Tabii Spor 1)

23:00 Newcastle United - Barcelona (Tabii Spor)

23:00 Atletico Madrid - Tottenham (Tabii Spor 2)

GALATASARAY LIVERPOOL MAÇI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında bu akşam sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool’u konuk edecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele, 10 Mart Salı akşamı saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Mücadele TRT 1 ve Tabii dijital platformu üzerinden canlı yayımlanacak.