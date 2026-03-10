Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Bu akşam hangi maçlar var Şampiyonlar Ligi 10 Mart programı! Galatasaray’ın maçı bu akşam mı?

Futbol tutkunlarının merakla beklediği 10 Mart 2026 Salı günü, Avrupa futbolunun en üst organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dev bir karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. “Bugün hangi takımın maçı var?” sorusu 10 Mart maç takvimiyle birlikte yanıtını buluyor. Temsilcimiz Galatasaray bu akşam Devler Ligi’nde kritik bir sınav verecek. İngiliz devi Liverpool’u İstanbul’da ağırlayacak sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunun ilk ayağını avantajlı bir sonuçla tamamlamayı hedefliyor. Bugün Şampiyonlar Ligi’nde son 16 müsabakaları oynanırken, Trendyol 1. Lig’de de bazı karşılaşmalar ekranlara gelecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bu akşam hangi maçlar var Şampiyonlar Ligi 10 Mart programı! Galatasaray’ın maçı bu akşam mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 17:43
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 17:43

10 Mart maç programı ve başlama saatleri futbolseverler tarafından yakından izleniyor. 10 Mart 2026 Salı günü spor kamuoyunda tüm dikkatler İstanbul’a ve Avrupa’nın diğer önemli şehirlerine yönelmiş durumda. Haftanın ikinci gününde UEFA son 16 turu heyecanı sürerken, Türk futbolseverler açısından günün en önemli gündem maddesini Galatasaray – Liverpool eşleşmesi oluşturuyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Avrupa sahnesindeki bu zorlu mücadelede avantaj sağlayacak bir skor almak amacıyla sahaya çıkacak. Peki, bugün hangi karşılaşmalar var, kimin maçı oynanacak, Galatasaray bu akşam sahada mı?

Bu akşam hangi maçlar var Şampiyonlar Ligi 10 Mart programı! Galatasaray’ın maçı bu akşam mı?

10 MART 2026 MAÇ PROGRAMI

  • 20:00 | Manisa FK - Sarıyer (TRT Spor)
  • Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu
  • 20:45 Galatasaray - Liverpool (TRT 1)
  • 23:00 Atalanta - Bayern Münih (Tabii Spor 1)
  • 23:00 Newcastle United - Barcelona (Tabii Spor)
  • 23:00 Atletico Madrid - Tottenham (Tabii Spor 2)
Bu akşam hangi maçlar var Şampiyonlar Ligi 10 Mart programı! Galatasaray’ın maçı bu akşam mı?

GALATASARAY LIVERPOOL MAÇI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında bu akşam sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool’u konuk edecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele, 10 Mart Salı akşamı saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Mücadele TRT 1 ve Tabii dijital platformu üzerinden canlı yayımlanacak.

ETİKETLER
#Futbol
#şampiyonlar ligi
#Futbol Maç Programı
#Trt 1 Yayın Akışı
#Galatasaray Liverpool Maçı
#10 Mart Maçları
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.