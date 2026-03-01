Bu akşam kimin maçı var? 1 Mart Pazar maç programı

Futbolseverleri bugün yine yoğun ve heyecan dolu bir takvim bekliyor. Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor’a misafir olurken, Samsunspor ise Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Avrupa’da da kritik mücadeleler oynanacak. İspanya La Liga’da Real Betis ile Sevilla derbi atmosferinde kozlarını paylaşacak, Fransa Ligue 1’de Marsilya ile Lyon üç puan mücadelesi yapacak. İtalya Serie A’da ise heyecan dorukta; Juventus, zorlu Roma deplasmanında sahaya çıkacak.

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

17:00 Brighton - Nottingham Forest İngiltere Premier Lig Bein Sports 5

17:00 Fulham - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 4

17:00 Manchester Utd - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

17:00 Sassuolo - Atalanta İtalya Serie A S Sport 2

17:00 Paris FC - Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1

17:30 Stuttgart - Wolfsburg Almanya Bundesliga S Sport Plus

18:15 Valencia - Osasuna İspanya La Liga S Sport

18:45 Utrecht - AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 4

19:15 Lorient - Auxerre Fransa Ligue 1 Bein Sports 5

19:15 Metz - Brest Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19:15 Lille - Nantes Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

19:30 Eintracht Frankfurt - Freiburg Almanya Bundesliga S Sport Plus

19:30 Arsenal - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

20:00 Samsunspor - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Bein Sports 2