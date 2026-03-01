Menü Kapat
TGRT Haber
CANLI
Spor
 Erdem Avsar

Bu akşam kimin maçı var? 1 Mart Pazar maç programı

Bu akşam kimin maçı var? 1 Mart Pazar günü futbolseverleri yine tempolu ve heyecan dolu bir program bekliyor. Trendyol Süper Lig’de heyecan devam ederken, Trendyol 1. Lig’de de kritik puan karşılaşmaları oynanacak. Avrupa cephesinde ise gözler İngiltere Premier Lig’deki Arsenal - Chelsea derbisine yönelecek. Bunun yanı sıra İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Hollanda Eredivisie’de haftanın dikkat çeken maçları futbol gündemini şekillendirecek. Futbol tutkunları gün boyunca hem yerel hem de Avrupa’nın önde gelen liglerinde oynanacak önemli karşılaşmalarla ekran başında olacak.

01.03.2026
Futbolseverleri bugün yine yoğun ve heyecan dolu bir takvim bekliyor. Trendyol ’de Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor’a misafir olurken, Samsunspor ise Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Avrupa’da da kritik mücadeleler oynanacak. İspanya ’da Real Betis ile Sevilla derbi atmosferinde kozlarını paylaşacak, Fransa ’de Marsilya ile Lyon üç puan mücadelesi yapacak. İtalya ’da ise heyecan dorukta; Juventus, zorlu Roma deplasmanında sahaya çıkacak.

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

  • 17:00 Brighton - Nottingham Forest İngiltere Premier Lig Bein Sports 5
  • 17:00 Fulham - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
  • 17:00 Manchester Utd - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  • 17:00 Sassuolo - Atalanta İtalya Serie A S Sport 2
  • 17:00 Paris FC - Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1
  • 17:30 Stuttgart - Wolfsburg Almanya Bundesliga S Sport Plus
  • 18:15 Valencia - Osasuna İspanya La Liga S Sport
  • 18:45 Utrecht - AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 4
  • 19:15 Lorient - Auxerre Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
  • 19:15 Metz - Brest Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
  • 19:15 Lille - Nantes Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
  • 19:30 Eintracht Frankfurt - Freiburg Almanya Bundesliga S Sport Plus
  • 19:30 Arsenal - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  • 20:00 Samsunspor - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
  • 20:00 Antalyaspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
  • 20:00 Sakaryaspor - Sarıyer Trendyol 1. Lig TRT Spor
  • 20:00 Torino - Lazio İtalya Serie A S Sport 2
  • 20:30 Real Betis - Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus
  • 21:30 Hamburg - Leipzig Almanya Bundesliga S Sport Plus
  • 22:45 Marsilya - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
  • 22:45 Roma - Juventus İtalya Serie A S Sport 2
  • 23:00 Girona - Celta Vigo İspanya La Liga S Sport Plus
