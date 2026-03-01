Bu akşam kimin maçı var? 1 Mart Pazar maç programı

Kategoriler
Futbolseverleri bugün yine yoğun ve heyecan dolu bir takvim bekliyor. Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor’a misafir olurken, Samsunspor ise Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Avrupa’da da kritik mücadeleler oynanacak. İspanya La Liga’da Real Betis ile Sevilla derbi atmosferinde kozlarını paylaşacak, Fransa Ligue 1’de Marsilya ile Lyon üç puan mücadelesi yapacak. İtalya Serie A’da ise heyecan dorukta; Juventus, zorlu Roma deplasmanında sahaya çıkacak.