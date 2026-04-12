Bu akşam kimin maçı var? 12 Nisan Pazar maç programı
12 Nisan Pazar günü futbol tutkunlarını yoğun bir maç takvimi bekliyor. Süper Lig başta olmak üzere La Liga, Bundesliga, Serie A ve Premier League kapsamında kritik müsabakalar oynanacak. Hem yurt içindeki hem de Avrupa’nın önde gelen liglerinde sahnelenecek karşılaşmalar, gün boyunca futbol heyecanını zirveye taşıyacak. Bugün hangi maçlar oynanıyor?
17:00 | Göztepe - Kasımpaşa SK | beIN Sports 1
20:00 | Galatasaray SK - Kocaelispor | beIN Sports 1
1. Lig
13:30 | Vanspor FK - Manisa FK | TRT Spor
16:00 | Adana Demirspor - Iğdır FK | TRT Spor
19:00 | Keçiörengücü - Serik Belediyespor | TRT Spor
İngiltere - Premier Lig
16:00 | Crystal Palace FC - Newcastle United FC | beIN Sports Max 1
16:00 | Nottingham Forest FC - Aston Villa FC | beIN Sports 4
16:00 | Sunderland AFC - Tottenham Hotspur FC | beIN Sports 3
18:30 | Chelsea FC - Manchester City FC | beIN Sports 3
İspanya - LaLiga
15:00 | CA Osasuna - Real Betis | S Sport, S Sport Plus
17:15 | RCD Mallorca - Rayo Vallecano | S Sport, S Sport Plus
19:30 | Celta Vigo - Real Oviedo | S Sport, S Sport Plus
22:00 | Athletic Bilbao - Villarreal CF | S Sport, S Sport Plus
Almanya - Bundesliga
16:30 | 1. FC Köln - Werder Bremen | S Sport Plus, Tivibu Spor 2
18:30 | VfB Stuttgart - Hamburger SV | S Sport Plus, Tivibu Spor 3
20:30 | 1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg | S Sport Plus, Tivibu Spor 2