Bu akşam kimin maçı var? 12 Nisan Pazar maç programı

Futbol coşkusu 12 Nisan Pazar günü de ara vermeden sürüyor. Süper Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A ve Premier League karşılaşmalarıyla gün içinde pek çok önemli mücadele ekranlara gelecek. Önem derecesi yüksek maçların yapılacağı bu günde taraftarlar, takımlarının sahaya çıkacağı saatleri ve karşılaşma programını yakından izliyor. Bugün hangi takımın maçı var sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor.

17:00 | Göztepe - Kasımpaşa SK | beIN Sports 1

20:00 | Galatasaray SK - Kocaelispor | beIN Sports 1

1. Lig

13:30 | Vanspor FK - Manisa FK | TRT Spor

16:00 | Adana Demirspor - Iğdır FK | TRT Spor

19:00 | Keçiörengücü - Serik Belediyespor | TRT Spor

İngiltere - Premier Lig

16:00 | Crystal Palace FC - Newcastle United FC | beIN Sports Max 1

16:00 | Nottingham Forest FC - Aston Villa FC | beIN Sports 4

16:00 | Sunderland AFC - Tottenham Hotspur FC | beIN Sports 3

18:30 | Chelsea FC - Manchester City FC | beIN Sports 3

İspanya - LaLiga

15:00 | CA Osasuna - Real Betis | S Sport, S Sport Plus

17:15 | RCD Mallorca - Rayo Vallecano | S Sport, S Sport Plus

19:30 | Celta Vigo - Real Oviedo | S Sport, S Sport Plus

22:00 | Athletic Bilbao - Villarreal CF | S Sport, S Sport Plus

Almanya - Bundesliga