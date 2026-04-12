Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Bu akşam kimin maçı var? 12 Nisan Pazar maç programı

12 Nisan Pazar günü futbol tutkunlarını yoğun bir maç takvimi bekliyor. Süper Lig başta olmak üzere La Liga, Bundesliga, Serie A ve Premier League kapsamında kritik müsabakalar oynanacak. Hem yurt içindeki hem de Avrupa’nın önde gelen liglerinde sahnelenecek karşılaşmalar, gün boyunca futbol heyecanını zirveye taşıyacak. Bugün hangi maçlar oynanıyor?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 16:42

Futbol coşkusu 12 Nisan Pazar günü de ara vermeden sürüyor. Süper Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A ve Premier League karşılaşmalarıyla gün içinde pek çok önemli mücadele ekranlara gelecek. Önem derecesi yüksek maçların yapılacağı bu günde taraftarlar, takımlarının sahaya çıkacağı saatleri ve karşılaşma programını yakından izliyor. Bugün hangi takımın maçı var sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor.

  • 17:00 | Göztepe - Kasımpaşa SK | beIN Sports 1
  • 20:00 | Galatasaray SK - Kocaelispor | beIN Sports 1

1. Lig

  • 13:30 | Vanspor FK - Manisa FK | TRT Spor
  • 16:00 | Adana Demirspor - Iğdır FK | TRT Spor
  • 19:00 | Keçiörengücü - Serik Belediyespor | TRT Spor
İngiltere - Premier Lig

  • 16:00 | Crystal Palace FC - Newcastle United FC | beIN Sports Max 1
  • 16:00 | Nottingham Forest FC - Aston Villa FC | beIN Sports 4
  • 16:00 | Sunderland AFC - Tottenham Hotspur FC | beIN Sports 3
  • 18:30 | Chelsea FC - Manchester City FC | beIN Sports 3
İspanya - LaLiga

  • 15:00 | CA Osasuna - Real Betis | S Sport, S Sport Plus
  • 17:15 | RCD Mallorca - Rayo Vallecano | S Sport, S Sport Plus
  • 19:30 | Celta Vigo - Real Oviedo | S Sport, S Sport Plus
  • 22:00 | Athletic Bilbao - Villarreal CF | S Sport, S Sport Plus

Almanya - Bundesliga

  • 16:30 | 1. FC Köln - Werder Bremen | S Sport Plus, Tivibu Spor 2
  • 18:30 | VfB Stuttgart - Hamburger SV | S Sport Plus, Tivibu Spor 3
  • 20:30 | 1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg | S Sport Plus, Tivibu Spor 2
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.