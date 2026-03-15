Bu akşam kimin maçı var? 15 Mart Pazar maç programı

Futbol tutkunlarını bugün yine yoğun ve heyecan yüklü bir fikstür karşılıyor. Trendyol Süper Lig’de Gençlerbirliği sahasında Beşiktaş’ı konuk ederken, Kayserispor deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek. La Liga’da Barcelona ile Sevilla karşı karşıya gelirken, Serie A’da Milan deplasmanda Lazio’ya konuk olacak. Trendyol 1. Lig, Premier League, Ligue 1 ve Bundesliga’da da önemli karşılaşmalar sahne alacak. Peki, bu akşam hangi takımın maçı var? 15 Mart Pazar karşılaşma programı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 18:14
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 18:14

Futbolseverler bugün birbirinden zorlu mücadeleleri takip edecek. ’de derbi atmosferi yaşanacak. Kasımpaşa, sahasında Eyüpspor’u ağırlayacak. Avrupa liglerinde de rekabet hız kesmeden sürecek. ’de Manchester United - Aston Villa, ’da Real Sociedad - Osasuna ile Real Betis - Celta Vigo karşılaşmaları üç puan için oynanacak. Ligue 1 ve Trendyol 1. Lig’de de çekişme seviyesi yüksek maçlar yapılacak.

17.00 Crystal Palace - Leeds United Premier League Bein Sports Max 2

17.00 Manchester United - Aston Villa Premier League Bein Sports 3

17.00 Nottingham Forest - Fulham Premier League Bein Sports 4

17.00 Pisa - Cagliari Serie A Tivibu Spor 4

17.00 Sassuolo - Bologna Serie A Tivibu Spor 1

17.00 Strasbourg - Paris FC Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

17.30 Werder Bremen - Mainz Bundesliga Tivibu Spor 2

18.15 Barcelona - Sevilla La Liga S Sport

19.15 Le Havre - Lyon Ligue 1 Bein Sports 4

19.15 Metz - Toulouse Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19.30 Freiburg - Union Berlin Bundesliga Tivibu Spor 3

20.00 Amedspor - Manisa FK Trendyol 1. Lig TRT Spor

20.00 Como - Roma Serie A Tivibu Spor 1

20.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20.00 Samsunspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

20.30 Real Betis - Celta Vigo La Liga S Sport

21.30 Stuttgart - Leipzig Bundesliga Tivibu Spor 2

22.45 Lazio - Milan Serie A S Sport 2

22.45 Rennes - Lille Ligue 1 Bein Sports 4

23.00 Real Sociedad - Osasuna La Liga Tivibu Spor 4

23.30 Porto - Moreirense Primeira Liga Tivibu Spor 3

23.30 Belgrano - Talleres Córdoba Argentine Primera División Spor Smart

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
