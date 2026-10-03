Bu akşam kimin maçı var, futbol karşılaşması var mı? 3 Ekim Cumartesi hangi maçlar var?

Bu akşam futbol maçı var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. 3 Ekim 2026 Cumartesi günü hem UEFA Uluslar Ligi'nde hem de Türkiye'deki lig ve hazırlık karşılaşmalarında futbol heyecanı yaşanacak. Günün programında Hırvatistan - İngiltere, İspanya - Çekya, İsviçre - Slovenya, Turan - Fenerbahçe ve Gençlerbirliği - Keçiörengücü gibi karşılaşmalar bulunuyor. Peki, bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bu akşam hangi futbol maçları var?

3 Ekim Cumartesi günü oynanacak futbol maçları ve yayın bilgileri şöyle:

19.00 | İzlanda - Bulgaristan: S Sport Plus

S Sport Plus 19.00 | Hırvatistan - İngiltere: A Spor

A Spor 19.00 | Estonya - Lüksemburg

19.00 | Belarus - San Marino

19.00 | Turan - Fenerbahçe

19.00 | Gaziemirspor - Gemlik Sümerbey: Tivibu Spor 1

Tivibu Spor 1 19.00 | Karabük İY - Y. Amasyaspor: Tivibu Spor

Tivibu Spor 19.00 | Menemenspor - Adana Demirspor: Yaay

Yaay 19.00 | Gençlerbirliği - Keçiörengücü: TRT Spor

TRT Spor 19.30 | Cadiz - Leganes: S Sport Plus

S Sport Plus 21.45 | İspanya - Çekya: A Haber

A Haber 21.45 | İsviçre - Slovenya: A Spor

A Spor 21.45 | Kuzey Makedonya - İskoçya

Hırvatistan - İngiltere maçı saat kaçta?

Günün dikkat çeken UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarından Hırvatistan - İngiltere maçı 19.00'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Turan - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe, 3 Ekim Cumartesi günü dostluk maçında Turan ile karşı karşıya gelecek. 19.00'da başlayacak.

Gençlerbirliği - Keçiörengücü maçı saat kaçta?

TSYD Ankara Futbol Turnuvası kapsamında Gençlerbirliği ile Keçiörengücü karşılaşacak. Maç 19.00'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Cadiz - Leganes maçı saat kaçta?

İspanya La Liga 2'de Cadiz ile Leganes karşı karşıya gelecek. Mücadele 19.30'da başlayacak. Cadiz - Leganes maçı S Sport Plus üzerinden yayınlanacak.

Bu akşam milli maç var mı?

3 Ekim Cumartesi akşamı UEFA Uluslar Ligi kapsamında birden fazla milli maç oynanacak. Hırvatistan - İngiltere ve İzlanda - Bulgaristan karşılaşmaları saat 19.00'da başlayacak.

Gecenin diğer önemli milli maçlarında ise İspanya - Çekya ve İsviçre - Slovenya saat 21.45'te sahaya çıkacak. İspanya - Çekya karşılaşması A Haber, İsviçre - Slovenya maçı ise A Spor ekranlarından yayınlanacak.

3 Ekim 2026 Cumartesi futbol maçları

Maç Saat Organizasyon Yayın İzlanda - Bulgaristan 19.00 UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus Hırvatistan - İngiltere 19.00 UEFA Uluslar Ligi A Spor Estonya - Lüksemburg 19.00 UEFA Uluslar Ligi Yayın yok Belarus - San Marino 19.00 UEFA Uluslar Ligi Yayın yok Turan - Fenerbahçe 19.00 Dostluk Maçı Gaziemirspor - Gemlik Sümerbey 19.00 TFF 3. Lig Tivibu Spor 1 Karabük İY - Y. Amasyaspor 19.00 TFF 3. Lig Tivibu Spor Menemenspor - Adana Demirspor 19.00 TFF 2. Lig Yaay Gençlerbirliği - Keçiörengücü 19.00 TSYD Ankara Futbol Turnuvası TRT Spor Cadiz - Leganes 19.30 İspanya La Liga 2 S Sport Plus İspanya - Çekya 21.45 UEFA Uluslar Ligi A Haber İsviçre - Slovenya 21.45 UEFA Uluslar Ligi A Spor Kuzey Makedonya - İskoçya 21.45 UEFA Uluslar Ligi Yayın yok

Bu akşam futbol maçı var mı?

Evet. 3 Ekim 2026 Cumartesi akşamı çok sayıda futbol maçı oynanacak. Günün öne çıkan karşılaşmaları arasında 19.00'da başlayacak Hırvatistan - İngiltere ve Turan - Fenerbahçe maçları ile 21.45'te oynanacak İspanya - Çekya ve İsviçre - Slovenya mücadeleleri bulunuyor.

Bu akşam hangi kanalda maç var?

Bu akşam futbol karşılaşmaları S Sport Plus, A Spor, Tivibu Spor, Tivibu Spor 1, Yaay ve TRT Spor gibi platform ve kanallardan takip edilebilecek. Bazı karşılaşmalar için ise yayın bilgisi bulunmuyor.

Bu akşam milli maç saat kaçta?

3 Ekim 2026 Cumartesi günü milli takım karşılaşmaları arasında Hırvatistan - İngiltere ve İzlanda - Bulgaristan saat 19.00'da, İspanya - Çekya, İsviçre - Slovenya ve Kuzey Makedonya - İskoçya ise 21.45'te başlayacak.