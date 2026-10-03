Bu akşam kimin maçı var, futbol karşılaşması var mı? 3 Ekim Cumartesi hangi maçlar var?

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İstanbul
Bu akşam futbol maçı var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. 3 Ekim 2026 Cumartesi günü hem UEFA Uluslar Ligi'nde hem de Türkiye'deki lig ve hazırlık karşılaşmalarında futbol heyecanı yaşanacak. Günün programında Hırvatistan - İngiltere, İspanya - Çekya, İsviçre - Slovenya, Turan - Fenerbahçe ve Gençlerbirliği - Keçiörengücü gibi karşılaşmalar bulunuyor. Peki, bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
3 Ekim Cumartesi günü oynanacak futbol maçları ve yayın bilgileri şöyle:
Günün dikkat çeken UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarından Hırvatistan - İngiltere maçı 19.00'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe, 3 Ekim Cumartesi günü dostluk maçında Turan ile karşı karşıya gelecek. 19.00'da başlayacak.
TSYD Ankara Futbol Turnuvası kapsamında Gençlerbirliği ile Keçiörengücü karşılaşacak. Maç 19.00'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
İspanya La Liga 2'de Cadiz ile Leganes karşı karşıya gelecek. Mücadele 19.30'da başlayacak. Cadiz - Leganes maçı S Sport Plus üzerinden yayınlanacak.
3 Ekim Cumartesi akşamı UEFA Uluslar Ligi kapsamında birden fazla milli maç oynanacak. Hırvatistan - İngiltere ve İzlanda - Bulgaristan karşılaşmaları saat 19.00'da başlayacak.
Gecenin diğer önemli milli maçlarında ise İspanya - Çekya ve İsviçre - Slovenya saat 21.45'te sahaya çıkacak. İspanya - Çekya karşılaşması A Haber, İsviçre - Slovenya maçı ise A Spor ekranlarından yayınlanacak.
|Maç
|Saat
|Organizasyon
|Yayın
|İzlanda - Bulgaristan
|19.00
|UEFA Uluslar Ligi
|S Sport Plus
|Hırvatistan - İngiltere
|19.00
|UEFA Uluslar Ligi
|A Spor
|Estonya - Lüksemburg
|19.00
|UEFA Uluslar Ligi
|Yayın yok
|Belarus - San Marino
|19.00
|UEFA Uluslar Ligi
|Yayın yok
|Turan - Fenerbahçe
|19.00
|Dostluk Maçı
|Gaziemirspor - Gemlik Sümerbey
|19.00
|TFF 3. Lig
|Tivibu Spor 1
|Karabük İY - Y. Amasyaspor
|19.00
|TFF 3. Lig
|Tivibu Spor
|Menemenspor - Adana Demirspor
|19.00
|TFF 2. Lig
|Yaay
|Gençlerbirliği - Keçiörengücü
|19.00
|TSYD Ankara Futbol Turnuvası
|TRT Spor
|Cadiz - Leganes
|19.30
|İspanya La Liga 2
|S Sport Plus
|İspanya - Çekya
|21.45
|UEFA Uluslar Ligi
|A Haber
|İsviçre - Slovenya
|21.45
|UEFA Uluslar Ligi
|A Spor
|Kuzey Makedonya - İskoçya
|21.45
|UEFA Uluslar Ligi
|Yayın yok
Evet. 3 Ekim 2026 Cumartesi akşamı çok sayıda futbol maçı oynanacak. Günün öne çıkan karşılaşmaları arasında 19.00'da başlayacak Hırvatistan - İngiltere ve Turan - Fenerbahçe maçları ile 21.45'te oynanacak İspanya - Çekya ve İsviçre - Slovenya mücadeleleri bulunuyor.
Bu akşam futbol karşılaşmaları S Sport Plus, A Spor, Tivibu Spor, Tivibu Spor 1, Yaay ve TRT Spor gibi platform ve kanallardan takip edilebilecek. Bazı karşılaşmalar için ise yayın bilgisi bulunmuyor.
3 Ekim 2026 Cumartesi günü milli takım karşılaşmaları arasında Hırvatistan - İngiltere ve İzlanda - Bulgaristan saat 19.00'da, İspanya - Çekya, İsviçre - Slovenya ve Kuzey Makedonya - İskoçya ise 21.45'te başlayacak.