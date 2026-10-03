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Spor
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 18:25
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 18:25

Bu akşam kimin maçı var, futbol karşılaşması var mı? 3 Ekim Cumartesi hangi maçlar var?

3 Ekim 2026 Cumartesi akşamı futbolseverleri UEFA Uluslar Ligi başta olmak üzere önemli karşılaşmalar bekliyor. Hırvatistan - İngiltere, İspanya - Çekya, İsviçre - Slovenya ve Fenerbahçe - Turan maçı günün öne çıkan mücadeleleri arasında yer alıyor.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Bu akşam kimin maçı var, futbol karşılaşması var mı? 3 Ekim Cumartesi hangi maçlar var?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 18:25
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 18:25

Bu akşam futbol maçı var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. 3 Ekim 2026 Cumartesi günü hem 'nde hem de Türkiye'deki lig ve hazırlık karşılaşmalarında futbol heyecanı yaşanacak. Günün programında Hırvatistan - İngiltere, İspanya - Çekya, İsviçre - Slovenya, Turan - Fenerbahçe ve Gençlerbirliği - Keçiörengücü gibi karşılaşmalar bulunuyor. Peki, bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bu akşam kimin maçı var, futbol karşılaşması var mı? 3 Ekim Cumartesi hangi maçlar var?

Bu akşam hangi futbol maçları var?

3 Ekim Cumartesi günü oynanacak futbol maçları ve yayın bilgileri şöyle:

  • 19.00 | İzlanda - Bulgaristan: S Sport Plus
  • 19.00 | Hırvatistan - İngiltere: A Spor
  • 19.00 | Estonya - Lüksemburg
  • 19.00 | Belarus - San Marino
  • 19.00 | Turan - Fenerbahçe
  • 19.00 | Gaziemirspor - Gemlik Sümerbey: Tivibu Spor 1
  • 19.00 | Karabük İY - Y. Amasyaspor: Tivibu Spor
  • 19.00 | Menemenspor - Adana Demirspor: Yaay
  • 19.00 | Gençlerbirliği - Keçiörengücü: TRT Spor
  • 19.30 | Cadiz - Leganes: S Sport Plus
  • 21.45 | İspanya - Çekya: A Haber
  • 21.45 | İsviçre - Slovenya: A Spor
  • 21.45 | Kuzey Makedonya - İskoçya

Hırvatistan - İngiltere maçı saat kaçta?

Günün dikkat çeken UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarından Hırvatistan - İngiltere maçı 19.00'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bu akşam kimin maçı var, futbol karşılaşması var mı? 3 Ekim Cumartesi hangi maçlar var?

Turan - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe, 3 Ekim Cumartesi günü dostluk maçında Turan ile karşı karşıya gelecek. 19.00'da başlayacak.

Gençlerbirliği - Keçiörengücü maçı saat kaçta?

TSYD Ankara Futbol Turnuvası kapsamında Gençlerbirliği ile Keçiörengücü karşılaşacak. Maç 19.00'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Cadiz - Leganes maçı saat kaçta?

İspanya La Liga 2'de Cadiz ile Leganes karşı karşıya gelecek. Mücadele 19.30'da başlayacak. Cadiz - Leganes maçı S Sport Plus üzerinden yayınlanacak.

Bu akşam milli maç var mı?

3 Ekim Cumartesi akşamı UEFA Uluslar Ligi kapsamında birden fazla milli maç oynanacak. Hırvatistan - İngiltere ve İzlanda - Bulgaristan karşılaşmaları saat 19.00'da başlayacak.

Gecenin diğer önemli milli maçlarında ise İspanya - Çekya ve İsviçre - Slovenya saat 21.45'te sahaya çıkacak. İspanya - Çekya karşılaşması A Haber, İsviçre - Slovenya maçı ise A Spor ekranlarından yayınlanacak.

3 Ekim 2026 Cumartesi futbol maçları

MaçSaatOrganizasyonYayın
İzlanda - Bulgaristan19.00UEFA Uluslar LigiS Sport Plus
Hırvatistan - İngiltere19.00UEFA Uluslar LigiA Spor
Estonya - Lüksemburg19.00UEFA Uluslar LigiYayın yok
Belarus - San Marino19.00UEFA Uluslar LigiYayın yok
Turan - Fenerbahçe19.00Dostluk Maçı 
Gaziemirspor - Gemlik Sümerbey19.00TFF 3. LigTivibu Spor 1
Karabük İY - Y. Amasyaspor19.00TFF 3. LigTivibu Spor
Menemenspor - Adana Demirspor19.00TFF 2. LigYaay
Gençlerbirliği - Keçiörengücü19.00TSYD Ankara Futbol TurnuvasıTRT Spor
Cadiz - Leganes19.30İspanya La Liga 2S Sport Plus
İspanya - Çekya21.45UEFA Uluslar LigiA Haber
İsviçre - Slovenya21.45UEFA Uluslar LigiA Spor
Kuzey Makedonya - İskoçya21.45UEFA Uluslar LigiYayın yok

Bu akşam futbol maçı var mı?

Evet. 3 Ekim 2026 Cumartesi akşamı çok sayıda futbol maçı oynanacak. Günün öne çıkan karşılaşmaları arasında 19.00'da başlayacak Hırvatistan - İngiltere ve Turan - Fenerbahçe maçları ile 21.45'te oynanacak İspanya - Çekya ve İsviçre - Slovenya mücadeleleri bulunuyor.

Bu akşam hangi kanalda maç var?

Bu akşam futbol karşılaşmaları S Sport Plus, A Spor, Tivibu Spor, Tivibu Spor 1, Yaay ve TRT Spor gibi platform ve kanallardan takip edilebilecek. Bazı karşılaşmalar için ise yayın bilgisi bulunmuyor.

Bu akşam milli maç saat kaçta?

3 Ekim 2026 Cumartesi günü milli takım karşılaşmaları arasında Hırvatistan - İngiltere ve İzlanda - Bulgaristan saat 19.00'da, İspanya - Çekya, İsviçre - Slovenya ve Kuzey Makedonya - İskoçya ise 21.45'te başlayacak.

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ETİKETLER
#UEFA Uluslar Ligi
#Hırvatistan İngiltere
#Turan Fenerbahçe
#Gençlerbirliği Keçiörengücü
#İspanya Çekya
#Spor
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