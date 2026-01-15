Bu akşam maç var mı? 15 Ocak bugünün karşılaşmaları

La Liga, Bundesliga, Süper Lig, ZTK gibi liglerde takımların mücadeleleri devam ediyor. Taraftarlar ise bu akşamın maçlarının saatini ve kanalını araştırmaya başladı.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 15 OCAK?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

13:00 Erzurumspor - Ç. Rizespor | A Spor

15:30 Eyüpspor - Iğdırspor | A Spor

18:00 Bodrumspor - Konyaspor | A Spor

20:30 Beşiktaş - Keçiörengücü | ATV

Hazırlık Maçı

17:00 Salzburg - Crvena Zvezda | Yayın Yok

İtalya Serie A

20:30 Verona - Bologna | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus

22:45 Como - Milan | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus

Almanya Bundesliga

22:30 Augsburg - Union Berlin | Tivibu Spor 2 | S Sport Plus

İspanya Kral Kupası (Copa del Rey)

23:00 Burgos - Valencia | Yayın Yok

23:00 Racing Santander - Barcelona | S Sport Plus