Bu akşam maç var mı? 15 Ocak bugünün karşılaşmaları

La Liga, Bundesliga, Süper Lig, ZTK gibi liglerde takımların mücadeleleri devam ediyor. Taraftarlar ise bu akşamın maçlarının saatini ve kanalını araştırmaya başladı.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
13:00 Erzurumspor - Ç. Rizespor | A Spor
15:30 Eyüpspor - Iğdırspor | A Spor
18:00 Bodrumspor - Konyaspor | A Spor
20:30 Beşiktaş - Keçiörengücü | ATV
Hazırlık Maçı
17:00 Salzburg - Crvena Zvezda | Yayın Yok
İtalya Serie A
20:30 Verona - Bologna | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
22:45 Como - Milan | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
Almanya Bundesliga
22:30 Augsburg - Union Berlin | Tivibu Spor 2 | S Sport Plus
İspanya Kral Kupası (Copa del Rey)
23:00 Burgos - Valencia | Yayın Yok
23:00 Racing Santander - Barcelona | S Sport Plus