Bu akşam maç var mı, Dünya Kupası eleme maçları ne zaman? 23 Mart günün maç gündemi!

Futbolda milli ara nedeniyle lig takvimleri geçici olarak durduruldu. Bu süreçte gözler, uluslararası maç programına ve yaklaşan kritik karşılaşmalara çevrildi.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

23 Mart 2026 Pazartesi günü futbol açısından yoğun bir maç programı bulunmuyor. Avrupa’da Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga gibi büyük liglerde milli ara nedeniyle karşılaşmalar oynanmıyor. Türkiye’de de Süper Lig kapsamında maç takvimi durdurulmuş durumda.

Milli takım maçları ve uluslararası fikstür penceresi nedeniyle kulüp düzeyinde önemli karşılaşmaların yer almadığı bu günde, futbol gündemi daha çok hazırlık süreçleri ve yaklaşan milli maçlar öncesi gelişmeler ile seyrediyor. Alt ligler veya farklı kıtalarda sınırlı sayıda müsabaka bulunsa da, geniş kitlelerin takip ettiği üst düzey organizasyonlarda belirgin bir maç programı yer almıyor.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Karşılaşma İstanbul’da bulunan Beşiktaş Park’ta oynanacak. Mücadele, televizyon ekranlarından TV8 aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE ROMANYA'YI YENERSE KİMLE OYNAYACAK?

Türkiye, Romanya karşısında galip gelmesi halinde play-off finaline yükselecek. Bu aşamada rakip, Slovakya Milli Futbol Takımı ile Kosova Milli Futbol Takımı arasında oynanacak eşleşmenin kazananı olacak.

Final karşılaşması 31 Mart 2026 tarihinde oynanacak ve tek maç üzerinden yapılacak. Bu mücadele deplasmanda gerçekleşecek ve kazanan ekip 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek.