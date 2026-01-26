Bu akşam maç var mı kimin maçı var? 26 Ocak maç programı ve saatleri

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Futbolseverleri bugün yine dolu dolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de heyecan devam ederken, Avrupa’da kritik karşılaşmalar sahne alacak.
İngiltere Premier Lig’de Everton - Leeds United mücadelesi oynanacak, Trendyol 1. Lig ise Sakaryaspor - Bodrumspor maçı sahne alacak.
Ayrıca İspanya La Liga ve İtalya Serie A’da haftanın öne çıkan maçları futbol gündemini şekillendirecek.
20:00 Eyüpspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Sakaryaspor - Bodrumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
20:30 Al Nassr - Al Taawon Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
22:30 Ceuta - Leonesa İspanya La Liga 2 S Sport Plus
22:45 Verona - Udinese İtalya Serie A S Sport 2
23:00 Everton - Leeds United İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
23:00 Girona - Getafe İspanya La Liga S Sport
23:15 Porto - Gil Vicente Portekiz Liga NOS S Sport