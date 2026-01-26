Menü Kapat
Bu akşam maç var mı kimin maçı var? 26 Ocak maç programı ve saatleri

Futbolseverleri bugün yine hareketli ve heyecan dolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor’un misafiri olacak. İspanya La Liga, İtalya Serie A, İngiltere Premier Lig, Portekiz Liga ve Suudi Arabistan Pro Lig’inde de bugün önemli maçlar oynanacak. İşte 26 Ocak Pazartesi maç listesi.

26.01.2026
26.01.2026
saat ikonu 18:28

Futbolseverleri bugün yine dolu dolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de heyecan devam ederken, Avrupa’da kritik karşılaşmalar sahne alacak.

İngiltere Premier Lig’de Everton - Leeds United mücadelesi oynanacak, Trendyol 1. Lig ise Sakaryaspor - Bodrumspor maçı sahne alacak.

Ayrıca İspanya La Liga ve İtalya Serie A’da haftanın öne çıkan maçları gündemini şekillendirecek.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR OYNANIYOR?

20:00 Eyüpspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Sakaryaspor - Bodrumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:30 Al Nassr - Al Taawon Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

22:30 Ceuta - Leonesa İspanya La Liga 2 S Sport Plus

22:45 Verona - Udinese İtalya Serie A S Sport 2

23:00 Everton - Leeds United İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

23:00 Girona - Getafe İspanya La Liga S Sport

23:15 Porto - Gil Vicente Portekiz Liga NOS S Sport

#Futbol
#Spor
