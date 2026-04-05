Futbol coşkusu 5 Nisan 2026 Pazar akşamı da tempoyu düşürmeden sürüyor. Yerli ve yabancı liglerde önemli mücadeleler oynanırken, sporseverler günün maçlarını ve yayınlanacağı kanalları araştırmayı sürdürüyor. Özellikle derbi niteliği taşıyan, zirve yarışını ve küme düşme hattını doğrudan ilgilendiren karşılaşmalar öne çıkıyor.

HABERİN ÖZETİ Bu akşam maç var mı kimin maçı var? 5 Nisan maç programı 5 Nisan 2026 Pazar akşamı, hem yerli hem de yabancı futbol liglerinde önemli mücadeleler sporseverlerle buluşuyor. Trendyol Süper Lig'de Samsunspor - Konyaspor, Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor, Antalyaspor - Eyüpspor ve Fenerbahçe - Beşiktaş maçları oynanacak. Trendyol 1. Lig'de Sivasspor - Esenler Erokspor ve Amedspor - Boluspor karşılaşmaları yapılacak. İspanya La Liga'da Getafe - Athletic Bilbao, Valencia - Celta de Vigo, Real Oviedo - Sevilla ve Alavés - Osasuna maçları izlenebilecek. Almanya Bundesliga'da Union Berlin - St. Pauli ve Eintracht Frankfurt - Köln mücadeleleri gerçekleşecek. Fransa Ligue 1'de Angers - Lyon, Metz - Nantes ve Le Havre - Auxerre maçları yayınlanacak. İtalya Serie A'da Cremonese - Bologna, Pisa - Torino ve Inter - Roma karşılaşmaları sporseverlerle buluşacak.

BUGÜN KİMİN KARŞILAŞMASI VAR?

TRENDYOL SÜPER LİG 28. HAFTA FİKSTÜRÜ

14:30 | Samsunspor - Konyaspor (beIN Sports 1)

14:30 | Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

17:00 | Antalyaspor - Eyüpspor (beIN Sports 1)

20:00 | Fenerbahçe - Beşiktaş (beIN Sports 1)

TRENDYOL 1. LİG MAÇ PROGRAMI

16:00 | Sivasspor - Esenler Erokspor (TRT Spor)

19:00 | Amedspor - Boluspor (TRT Spor)

AVRUPA LİGLERİ

İspanya – La Liga

15:00 | Getafe - Athletic Bilbao (S Sport)

17:15 | Valencia - Celta de Vigo (S Sport)

19:30 | Real Oviedo - Sevilla (S Sport)

22:00 | Alavés - Osasuna (S Sport)

Almanya – Bundesliga

16:30 | Union Berlin - St. Pauli (S Sport)

18:30 | Eintracht Frankfurt - Köln (S Sport)

Fransa – Ligue 1

16:00 | Angers - Lyon (beIN Sports / Connect)

18:15 | Metz - Nantes (beIN Sports / Connect)

18:15 | Le Havre - Auxerre (beIN Sports / Connect)

İtalya – Serie A