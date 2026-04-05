Spor
 Erdem Avsar

Bu akşam maç var mı kimin maçı var? 5 Nisan maç programı

5 Nisan 2026 Pazar günü futbol tutkunları, günün karşılaşma takvimini ve yayın detaylarını merak ediyor. Süper Lig başta olmak üzere Avrupa’nın önde gelen liglerinde oynanacak müsabakalar, akşam saatlerinde ekran başına geçmek isteyen sporseverler için yoğun bir program sunuyor. “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” soruları arama motorlarında en fazla araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. Bu akşam maç var mı, hangi takımın karşılaşması oynanacak?

Bu akşam maç var mı kimin maçı var? 5 Nisan maç programı
05.04.2026
15:07
05.04.2026
15:07

coşkusu 5 Nisan 2026 Pazar akşamı da tempoyu düşürmeden sürüyor. Yerli ve yabancı liglerde önemli mücadeleler oynanırken, sporseverler günün maçlarını ve yayınlanacağı kanalları araştırmayı sürdürüyor. Özellikle derbi niteliği taşıyan, zirve yarışını ve küme düşme hattını doğrudan ilgilendiren karşılaşmalar öne çıkıyor.

Bu akşam maç var mı kimin maçı var? 5 Nisan maç programı

5 Nisan 2026 Pazar akşamı, hem yerli hem de yabancı futbol liglerinde önemli mücadeleler sporseverlerle buluşuyor.
Trendyol Süper Lig'de Samsunspor - Konyaspor, Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor, Antalyaspor - Eyüpspor ve Fenerbahçe - Beşiktaş maçları oynanacak.
Trendyol 1. Lig'de Sivasspor - Esenler Erokspor ve Amedspor - Boluspor karşılaşmaları yapılacak.
İspanya La Liga'da Getafe - Athletic Bilbao, Valencia - Celta de Vigo, Real Oviedo - Sevilla ve Alavés - Osasuna maçları izlenebilecek.
Almanya Bundesliga'da Union Berlin - St. Pauli ve Eintracht Frankfurt - Köln mücadeleleri gerçekleşecek.
Fransa Ligue 1'de Angers - Lyon, Metz - Nantes ve Le Havre - Auxerre maçları yayınlanacak.
İtalya Serie A'da Cremonese - Bologna, Pisa - Torino ve Inter - Roma karşılaşmaları sporseverlerle buluşacak.
BUGÜN KİMİN KARŞILAŞMASI VAR?

TRENDYOL SÜPER LİG 28. HAFTA FİKSTÜRÜ

14:30 | Samsunspor - Konyaspor (beIN Sports 1)

14:30 | Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

17:00 | Antalyaspor - Eyüpspor (beIN Sports 1)

20:00 | Fenerbahçe - Beşiktaş (beIN Sports 1)

TRENDYOL 1. LİG MAÇ PROGRAMI

16:00 | Sivasspor - Esenler Erokspor (TRT Spor)

19:00 | Amedspor - Boluspor (TRT Spor)

AVRUPA LİGLERİ

İspanya – La Liga

  • 15:00 | Getafe - Athletic Bilbao (S Sport)
  • 17:15 | Valencia - Celta de Vigo (S Sport)
  • 19:30 | Real Oviedo - Sevilla (S Sport)
  • 22:00 | Alavés - Osasuna (S Sport)

Almanya – Bundesliga

  • 16:30 | Union Berlin - St. Pauli (S Sport)
  • 18:30 | Eintracht Frankfurt - Köln (S Sport)
Fransa – Ligue 1

  • 16:00 | Angers - Lyon (beIN Sports / Connect)
  • 18:15 | Metz - Nantes (beIN Sports / Connect)
  • 18:15 | Le Havre - Auxerre (beIN Sports / Connect)

İtalya – Serie A

  • 16:00 | Cremonese - Bologna (S Sport)
  • 19:00 | Pisa - Torino (S Sport)
  • 21:45 | Inter - Roma (S Sport)
