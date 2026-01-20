Bu akşam maç var mı, kimin? Şampiyonlar Ligi'nde bugünün karşılaşmaları

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği liglerde şampiyonluk mücadelesi sürüyor. Nefes kesen karşılaşmaların oynanacağı liglerde bugün kimin maçı var belli oldu.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN 20 OCAK?

Futbol | 18:30 | Kairat Almaty - Club Brugge | UEFA Şampiyonlar Ligi | tabii Spor

Futbol | 20:30 | Al Ahli - Al Khaleej | Suudi Arabistan Pro Lig | TRT Spor

Futbol | 20:45 | Bodo Glimt - Manchester City | UEFA Şampiyonlar Ligi | CBC Sport | tabii Spor

Futbol | 23:00 | Kopenhag - Napoli | UEFA Şampiyonlar Ligi | tabii Spor 4

Futbol | 23:00 | Inter - Arsenal | UEFA Şampiyonlar Ligi | CBC Sport | tabii Spor

Futbol | 23:00 | Olympiakos - Bayer Leverkusen | UEFA Şampiyonlar Ligi | tabii Spor 5

Futbol | 23:00 | Real Madrid - Monaco | UEFA Şampiyonlar Ligi | tabii Spor 1

Futbol | 23:00 | Sporting Lisbon - PSG | UEFA Şampiyonlar Ligi | tabii Spor 2

Futbol | 23:00 | Tottenham - B. Dortmund | UEFA Şampiyonlar Ligi | tabii Spor 3

Futbol | 23:00 | Villarreal - Ajax | UEFA Şampiyonlar Ligi | tabii Spor 6