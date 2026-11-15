Bu akşam maç var mı? Milli maç var mı? 15 Kasım günün maçları

Fransa-Türkiye mücadelesinin yanı sıra Basketbol Süper Ligi ve voleybol karşılaşmaları da günün spor programında bulunuyor. Peki, bu akşam maç var mı, milli maç saat kaçta? Fransa-Türkiye maçı hangi kanalda? İşte 15 Kasım Pazar günün maçları ve canlı yayın bilgileri...

15 KASIM BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

8 Kasım'da oynanan karşılaşmaların ardından Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde milli ara başladı. 15 Kasım Pazar günü futbolseverleri UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları beklerken, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa deplasmanındaki mücadelesi günün öne çıkan maçı olacak.

Basketbol Süper Ligi ve voleybolda da birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. İşte günün maç programı:

UEFA Uluslar Ligi maçları

17.00 Kıbrıs – Karadağ | ATV

17.00 Letonya – Ermenistan | ATV

20.00 Belarus – Arnavutluk | S Sport Plus

20.00 Finlandiya – San Marino | S Sport Plus

22.45 Fransa – Türkiye | ATV

22.45 Belçika – İtalya | A Spor

22.45 İspanya – İngiltere | A Haber

22.45 Hırvatistan – Çekya | A Para

Hazırlık maçı

17.00 Zenit – Trabzonspor | A Spor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçları

13.00 Esenler Erokspor – Bahçeşehir Koleji | beIN SPORTS 5

15.30 Denizli Basket – Çayırova Belediyesi | beIN SPORTS 5

18.00 Beşiktaş – Bursaspor | beIN SPORTS Haber

20.30 Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes | beIN SPORTS 5

15 Kasım voleybol maçları

11.00 Ankara Barosu – Ankaragücü | TVF Voleybol TV

13.00 Fenerbahçe Medicana – Nilüfer Belediyespor | TRT Spor

17.00 Kuzeyboru – İlbank | TRT Spor Yıldız

BU AKŞAM MİLLİ MAÇ VAR MI?

A Milli Futbol Takımı, 15 Kasım Pazar günü UEFA Uluslar Ligi kapsamında Fransa ile karşılaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği Fransa-Türkiye mücadelesi saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bu akşam hangi maçlar var?

15 Kasım Pazar akşamı futbolseverleri UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları bekliyor. Saat 20.00'de Belarus-Arnavutluk ve Finlandiya-San Marino maçları oynanacak. Gecenin öne çıkan karşılaşmaları ise saat 22.45'te başlayacak Fransa-Türkiye, Belçika-İtalya, İspanya-İngiltere ve Hırvatistan-Çekya mücadeleleri olacak.

Basketbolda ise saat 20.30'da Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.