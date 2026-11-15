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Spor
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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 16:39

Bu akşam maç var mı? Milli maç var mı? 15 Kasım günün maçları

15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak karşılaşmalar, sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Milli aranın devam ettiği futbol takviminde UEFA Uluslar Ligi maçları oynanırken, A Milli Futbol Takımı da Fransa ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam maç var mı? Milli maç var mı? 15 Kasım günün maçları...

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Editor
 Simal Güdüm
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Bu akşam maç var mı? Milli maç var mı? 15 Kasım günün maçları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 16:39

- mücadelesinin yanı sıra ve karşılaşmaları da günün spor programında bulunuyor. Peki, bu akşam maç var mı, milli maç saat kaçta? Fransa-Türkiye maçı hangi kanalda? İşte 15 Kasım Pazar günün maçları ve canlı yayın bilgileri...

15 KASIM BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

8 Kasım'da oynanan karşılaşmaların ardından Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde milli ara başladı. 15 Kasım Pazar günü futbolseverleri karşılaşmaları beklerken, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa deplasmanındaki mücadelesi günün öne çıkan maçı olacak.

Bu akşam maç var mı? Milli maç var mı? 15 Kasım günün maçları

Basketbol Süper Ligi ve voleybolda da birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. İşte günün maç programı:

UEFA Uluslar Ligi maçları

  • 17.00 Kıbrıs – Karadağ | ATV
  • 17.00 Letonya – Ermenistan | ATV
  • 20.00 Belarus – Arnavutluk | S Sport Plus
  • 20.00 Finlandiya – San Marino | S Sport Plus
  • 22.45 Fransa – Türkiye | ATV
  • 22.45 Belçika – İtalya | A Spor
  • 22.45 İspanya – İngiltere | A Haber
  • 22.45 Hırvatistan – Çekya | A Para
Bu akşam maç var mı? Milli maç var mı? 15 Kasım günün maçları

Hazırlık maçı

  • 17.00 Zenit – Trabzonspor | A Spor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçları

  • 13.00 Esenler Erokspor – Bahçeşehir Koleji | beIN SPORTS 5
  • 15.30 Denizli Basket – Çayırova Belediyesi | beIN SPORTS 5
  • 18.00 Beşiktaş – Bursaspor | beIN SPORTS Haber
  • 20.30 Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes | beIN SPORTS 5

15 Kasım voleybol maçları

  • 11.00 Ankara Barosu – Ankaragücü | TVF Voleybol TV
  • 13.00 Fenerbahçe Medicana – Nilüfer Belediyespor | TRT Spor
  • 17.00 Kuzeyboru – İlbank | TRT Spor Yıldız

BU AKŞAM MİLLİ MAÇ VAR MI?

A Milli Futbol Takımı, 15 Kasım Pazar günü UEFA Uluslar Ligi kapsamında Fransa ile karşılaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği Fransa-Türkiye mücadelesi saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bu akşam hangi maçlar var?

15 Kasım Pazar akşamı futbolseverleri UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları bekliyor. Saat 20.00'de Belarus-Arnavutluk ve Finlandiya-San Marino maçları oynanacak. Gecenin öne çıkan karşılaşmaları ise saat 22.45'te başlayacak Fransa-Türkiye, Belçika-İtalya, İspanya-İngiltere ve Hırvatistan-Çekya mücadeleleri olacak.

Basketbolda ise saat 20.30'da Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

ETİKETLER
#fransa
#voleybol
#Türkiye
#basketbol süper ligi
#UEFA Uluslar Ligi
#Spor
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