Bu akşam maç var mı? Milli maç var mı? 15 Kasım günün maçları

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Fransa-Türkiye mücadelesinin yanı sıra Basketbol Süper Ligi ve voleybol karşılaşmaları da günün spor programında bulunuyor. Peki, bu akşam maç var mı, milli maç saat kaçta? Fransa-Türkiye maçı hangi kanalda? İşte 15 Kasım Pazar günün maçları ve canlı yayın bilgileri...
8 Kasım'da oynanan karşılaşmaların ardından Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde milli ara başladı. 15 Kasım Pazar günü futbolseverleri UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları beklerken, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa deplasmanındaki mücadelesi günün öne çıkan maçı olacak.
Basketbol Süper Ligi ve voleybolda da birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. İşte günün maç programı:
A Milli Futbol Takımı, 15 Kasım Pazar günü UEFA Uluslar Ligi kapsamında Fransa ile karşılaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği Fransa-Türkiye mücadelesi saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
15 Kasım Pazar akşamı futbolseverleri UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları bekliyor. Saat 20.00'de Belarus-Arnavutluk ve Finlandiya-San Marino maçları oynanacak. Gecenin öne çıkan karşılaşmaları ise saat 22.45'te başlayacak Fransa-Türkiye, Belçika-İtalya, İspanya-İngiltere ve Hırvatistan-Çekya mücadeleleri olacak.
Basketbolda ise saat 20.30'da Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.