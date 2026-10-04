Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 17:03

Bu akşam milli maç, Süper Lig maçı var mı? Bugün hangi futbol maçları var, hangi kanalda?

Futbolda 4 Ekim 2026 Pazar günü UEFA Uluslar Ligi heyecanı yaşanacak. Günün programında Azerbaycan-Litvanya, Kosova-Avusturya, Malta-Andorra, İrlanda-İsrail, Hollanda-Sırbistan, Portekiz-Norveç, Yunanistan-Almanya ve Galler-Danimarka karşılaşmaları bulunuyor. Trendyol Süper Lig'de ise milli maç arası nedeniyle bugün karşılaşma oynanmayacak.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Bu akşam milli maç, Süper Lig maçı var mı? Bugün hangi futbol maçları var, hangi kanalda?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 17:03

Futbol takipçilerinin "Bugün hangi maçlar var?", "Bu akşam milli maç var mı?", "Süper Lig'de maç var mı?" ve "Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtı belli oldu. 4 Ekim Pazar günü futbol gündeminin merkezinde yer alırken, özellikle 21.45'te başlayacak Hollanda-Sırbistan, Portekiz-Norveç, Yunanistan-Almanya ve Galler-Danimarka karşılaşmaları dikkat çekiyor. UEFA'nın resmi fikstüründe de günün maçları yer alıyor. 

BUGÜN HANGİ FUTBOL MAÇLARI VAR?

SaatKarşılaşmaOrganizasyonYayın
16.00Azerbaycan - LitvanyaUEFA Uluslar LigiS Sport / ATV
19.00Kosova - AvusturyaUEFA Uluslar LigiS Sport / ATV
19.00Malta - AndorraUEFA Uluslar LigiS Sport / ATV
21.45İrlanda - İsrailUEFA Uluslar LigiS Sport / ATV
21.45Hollanda - SırbistanUEFA Uluslar LigiS Sport / A Spor / A Haber
21.45Portekiz - NorveçUEFA Uluslar LigiS Sport / ATV / A Haber
21.45Yunanistan - AlmanyaUEFA Uluslar LigiA Spor
21.45Galler - DanimarkaUEFA Uluslar LigiS Sport+

4 Ekim'deki UEFA Uluslar Ligi programında toplam sekiz karşılaşma bulunuyor. Günün ilk maçı saat 16.00'da Azerbaycan ile Litvanya arasında oynanırken, 19.00'da Kosova-Avusturya ve Malta-Andorra karşılaşmaları başlayacak. Akşam seansında ise beş mücadele aynı anda futbolseverlerin karşısına çıkacak. 

Bu akşam milli maç, Süper Lig maçı var mı? Bugün hangi futbol maçları var, hangi kanalda?

Türkiye'deki yayın bilgileri maç bazında farklılık gösterebiliyor ve yayın akışları gün içinde güncellenebiliyor. Güncel yayın rehberlerinde Azerbaycan-Litvanya, Kosova-Avusturya, Malta-Andorra, İrlanda-İsrail, Portekiz-Norveç ve diğer karşılaşmalar için S Sport, ATV, A Spor, A Haber ve S Sport+ seçenekleri yer alıyor. 

BU AKŞAM MİLLİ MAÇ VAR MI?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 4 Ekim Pazar günü maçı bulunmuyor. Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında 2 Ekim'de Belçika ile karşılaşmasının ardından bir sonraki maçını 5 Ekim Pazartesi günü İtalya deplasmanında oynayacak. 

Bununla birlikte Avrupa'nın önemli milli takımları bugün UEFA Uluslar Ligi'nde sahaya çıkacak. Özellikle Hollanda-Sırbistan, Portekiz-Norveç ve Yunanistan-Almanya mücadeleleri A Ligi'nde grup sıralamasını yakından ilgilendiriyor. Galler ile Danimarka da A Ligi 4. Grup'ta kritik bir mücadele verecek. 

BUGÜN SÜPER LİG MAÇI VAR MI?

4 Ekim Pazar günü Trendyol Süper Lig'de maç oynanmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun programına göre A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları nedeniyle Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e iki hafta ara verildi. 

Bu akşam milli maç, Süper Lig maçı var mı? Bugün hangi futbol maçları var, hangi kanalda?

Süper Lig'de milli ara sonrasındaki karşılaşmalar 9 Ekim'de yeniden başlayacak. Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesi 9 Ekim Cuma günü saat 20.00'de oynanırken, 10 ve 11 Ekim tarihlerinde de ligin diğer karşılaşmaları devam edecek.

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Uluslar Ligi'nde 4 Ekim programının ilk karşılaşması Azerbaycan ile Litvanya arasında oynanacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadele, D Ligi 2. Grup kapsamında gerçekleştirilecek. İki takım daha önce 27 Eylül'de karşı karşıya gelmiş ve mücadele 1-1 sona ermişti.

Saat 19.00'da ise Kosova-Avusturya ve Malta-Andorra karşılaşmaları başlayacak. Kosova ile Avusturya B Ligi 3. Grup'ta mücadele ederken, Malta ile Andorra D Ligi 1. Grup'ta karşı karşıya gelecek. Günün son bölümünde ise A Ligi'ndeki dört önemli karşılaşmanın yanı sıra İrlanda-İsrail mücadelesi oynanacak. 

HOLLANDA - SIRBİSTAN, PORTEKİZ - NORVEÇ VE YUNANİSTAN - ALMANYA MAÇLARI

Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmalar arasında Hollanda-Sırbistan öne çıkıyor. Hollanda, ilk üç maçında Almanya ile 1-1 berabere kalırken Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti ve Yunanistan ile 2-2 berabere kaldı. Sırbistan ise ilk üç maçında Yunanistan, Hollanda ve Almanya karşısında üst üste mağlubiyetler aldı. 

Aynı saatte Portekiz, Norveç'i konuk edecek. Portekiz ilk üç maçını kazanarak grubunda üçte üç yaptı. Norveç ise ilk maçında Danimarka'yı 3-2 yenmesine rağmen daha sonra Portekiz ve Galler'e mağlup oldu. Yunanistan-Almanya karşılaşması da gecenin önemli mücadelelerinden biri olacak. Yunanistan ilk üç maçta iki galibiyet ve bir beraberlikle yenilgisiz ilerlerken Almanya, ilk iki maçtaki sonuçlarının ardından 1 Ekim'de Sırbistan'ı 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. 

GALLER - DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'taki Galler-Danimarka karşılaşması saat 21.45'te başlayacak. Mücadele Türkiye'deki yayın rehberlerinde S Sport+ üzerinden gösteriliyor.

Galler, son maçında Norveç'i 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Danimarka ise grubun son maçında Portekiz'e 4-2 yenildi. Bu nedenle iki takım açısından da karşılaşma gruptaki konumlarını güçlendirmek için önem taşıyor. 

BUGÜN TÜRKİYE'NİN MİLLİ MAÇI VAR MI?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 4 Ekim 2026 Pazar günü maçı bulunmuyor. Ay-yıldızlıların sıradaki karşılaşması 5 Ekim Pazartesi günü İtalya deplasmanında oynanacak. 

4 EKİM 2026 PAZAR GÜNÜ SÜPER LİG MAÇI VAR MI?

4 Ekim Pazar günü Trendyol Süper Lig'de maç bulunmuyor. Milli takım karşılaşmaları nedeniyle lige iki hafta ara verildi ve Süper Lig maçları 9 Ekim'de yeniden başlayacak.

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#UEFA Uluslar Ligi
#Hollanda Sırbistan
#Portekiz Norveç
#Yunanistan Almanya
#Galler Danimarka
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.