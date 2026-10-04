Bu akşam milli maç, Süper Lig maçı var mı? Bugün hangi futbol maçları var, hangi kanalda?

Futbol takipçilerinin "Bugün hangi maçlar var?", "Bu akşam milli maç var mı?", "Süper Lig'de maç var mı?" ve "Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtı belli oldu. 4 Ekim Pazar günü futbol gündeminin merkezinde UEFA Uluslar Ligi yer alırken, özellikle 21.45'te başlayacak Hollanda-Sırbistan, Portekiz-Norveç, Yunanistan-Almanya ve Galler-Danimarka karşılaşmaları dikkat çekiyor. UEFA'nın resmi fikstüründe de günün maçları yer alıyor.

BUGÜN HANGİ FUTBOL MAÇLARI VAR?

Saat Karşılaşma Organizasyon Yayın 16.00 Azerbaycan - Litvanya UEFA Uluslar Ligi S Sport / ATV 19.00 Kosova - Avusturya UEFA Uluslar Ligi S Sport / ATV 19.00 Malta - Andorra UEFA Uluslar Ligi S Sport / ATV 21.45 İrlanda - İsrail UEFA Uluslar Ligi S Sport / ATV 21.45 Hollanda - Sırbistan UEFA Uluslar Ligi S Sport / A Spor / A Haber 21.45 Portekiz - Norveç UEFA Uluslar Ligi S Sport / ATV / A Haber 21.45 Yunanistan - Almanya UEFA Uluslar Ligi A Spor 21.45 Galler - Danimarka UEFA Uluslar Ligi S Sport+

4 Ekim'deki UEFA Uluslar Ligi programında toplam sekiz karşılaşma bulunuyor. Günün ilk maçı saat 16.00'da Azerbaycan ile Litvanya arasında oynanırken, 19.00'da Kosova-Avusturya ve Malta-Andorra karşılaşmaları başlayacak. Akşam seansında ise beş mücadele aynı anda futbolseverlerin karşısına çıkacak.

Türkiye'deki yayın bilgileri maç bazında farklılık gösterebiliyor ve yayın akışları gün içinde güncellenebiliyor. Güncel yayın rehberlerinde Azerbaycan-Litvanya, Kosova-Avusturya, Malta-Andorra, İrlanda-İsrail, Portekiz-Norveç ve diğer karşılaşmalar için S Sport, ATV, A Spor, A Haber ve S Sport+ seçenekleri yer alıyor.

BU AKŞAM MİLLİ MAÇ VAR MI?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 4 Ekim Pazar günü maçı bulunmuyor. Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında 2 Ekim'de Belçika ile karşılaşmasının ardından bir sonraki maçını 5 Ekim Pazartesi günü İtalya deplasmanında oynayacak.

Bununla birlikte Avrupa'nın önemli milli takımları bugün UEFA Uluslar Ligi'nde sahaya çıkacak. Özellikle Hollanda-Sırbistan, Portekiz-Norveç ve Yunanistan-Almanya mücadeleleri A Ligi'nde grup sıralamasını yakından ilgilendiriyor. Galler ile Danimarka da A Ligi 4. Grup'ta kritik bir mücadele verecek.

BUGÜN SÜPER LİG MAÇI VAR MI?

4 Ekim Pazar günü Trendyol Süper Lig'de maç oynanmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun programına göre A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları nedeniyle Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e iki hafta ara verildi.

Süper Lig'de milli ara sonrasındaki karşılaşmalar 9 Ekim'de yeniden başlayacak. Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesi 9 Ekim Cuma günü saat 20.00'de oynanırken, 10 ve 11 Ekim tarihlerinde de ligin diğer karşılaşmaları devam edecek.

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Uluslar Ligi'nde 4 Ekim programının ilk karşılaşması Azerbaycan ile Litvanya arasında oynanacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadele, D Ligi 2. Grup kapsamında gerçekleştirilecek. İki takım daha önce 27 Eylül'de karşı karşıya gelmiş ve mücadele 1-1 sona ermişti.

Saat 19.00'da ise Kosova-Avusturya ve Malta-Andorra karşılaşmaları başlayacak. Kosova ile Avusturya B Ligi 3. Grup'ta mücadele ederken, Malta ile Andorra D Ligi 1. Grup'ta karşı karşıya gelecek. Günün son bölümünde ise A Ligi'ndeki dört önemli karşılaşmanın yanı sıra İrlanda-İsrail mücadelesi oynanacak.

HOLLANDA - SIRBİSTAN, PORTEKİZ - NORVEÇ VE YUNANİSTAN - ALMANYA MAÇLARI

Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmalar arasında Hollanda-Sırbistan öne çıkıyor. Hollanda, ilk üç maçında Almanya ile 1-1 berabere kalırken Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti ve Yunanistan ile 2-2 berabere kaldı. Sırbistan ise ilk üç maçında Yunanistan, Hollanda ve Almanya karşısında üst üste mağlubiyetler aldı.

Aynı saatte Portekiz, Norveç'i konuk edecek. Portekiz ilk üç maçını kazanarak grubunda üçte üç yaptı. Norveç ise ilk maçında Danimarka'yı 3-2 yenmesine rağmen daha sonra Portekiz ve Galler'e mağlup oldu. Yunanistan-Almanya karşılaşması da gecenin önemli mücadelelerinden biri olacak. Yunanistan ilk üç maçta iki galibiyet ve bir beraberlikle yenilgisiz ilerlerken Almanya, ilk iki maçtaki sonuçlarının ardından 1 Ekim'de Sırbistan'ı 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı.

GALLER - DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'taki Galler-Danimarka karşılaşması saat 21.45'te başlayacak. Mücadele Türkiye'deki yayın rehberlerinde S Sport+ üzerinden gösteriliyor.

Galler, son maçında Norveç'i 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Danimarka ise grubun son maçında Portekiz'e 4-2 yenildi. Bu nedenle iki takım açısından da karşılaşma gruptaki konumlarını güçlendirmek için önem taşıyor.

BUGÜN TÜRKİYE'NİN MİLLİ MAÇI VAR MI?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 4 Ekim 2026 Pazar günü maçı bulunmuyor. Ay-yıldızlıların sıradaki karşılaşması 5 Ekim Pazartesi günü İtalya deplasmanında oynanacak.

4 EKİM 2026 PAZAR GÜNÜ SÜPER LİG MAÇI VAR MI?

4 Ekim Pazar günü Trendyol Süper Lig'de maç bulunmuyor. Milli takım karşılaşmaları nedeniyle lige iki hafta ara verildi ve Süper Lig maçları 9 Ekim'de yeniden başlayacak.