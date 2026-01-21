Bugün Galatasaray'ı maçı var mı, kiminle? GS Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar dünyanın her yerinden takip ediliyor. Maç programına bakıldığında ise Galatasaray'ın maçı bulunuyor. Taraftarlar müsabakayı yakından takip edecek.

BUGÜN GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Heyecanla beklenen maç için binlerce kişinin stadyuma akın etmesi bekleniyor.



GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜSABAKALARI

Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sonrasında iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilen Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı.