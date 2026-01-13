Bugün Galatasaray’ın maçı var mı 13 Ocak Salı? ZTK’da ikinci hafta maçları

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Galatasaray'ın maç programı merak edildi. ZTK'da ikinci hafta maçları bugün oynanacak.

BUGÜN GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI?

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Galatasaray ile Fethiyespor karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda bugün saat 20.30'da başlayacak karşılaşma için bekleyiş devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip rakibini yenmeyi hedefliyor.

GALATASARAY FETHİYESPOR MAÇI KAMP KADROSU

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda Nesine 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina