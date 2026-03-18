Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 18 Mart Şampiyonlar Ligi maç programı

Şampiyonlar Ligi’nde ve Süper Lig’de bugün önemli karşılaşmalar oynanacak. Samsunspor ve Galatasaray’ın Avrupa ligi maçları sebebiyle lig karşılaşmaları ertelendi. Samsunspor, İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile yarın (19 Mart) karşılaşacak. Galatasaray ise bugün Devler Ligi’nde adı çeyrek finale yükselebilmek için son 16 turunda Liverpool’a konuk olacak. Süper Lig’de Süper Lig’de bugün Eyüpspor, Trabzonspor, Başakşehir, Antalyaspor gibi takımlar sahaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi’nde günün dikkat çeken bir diğer karşılaşmada ise Barcelona - Newcastle United karşı karşıya geliyor. Peki Bugün hangi maçlar var? İşte, günün maçları…

ŞAMPİYONLAR LİGİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

20.45 Barcelona (İspanya) - Newcastle United (İngiltere) (1-1)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Galatasaray (0-1)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Atalanta (İtalya) (6-1)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (2-5)

SÜPER LİG GÜNÜN MAÇ PROGRAMI (18 MART 2026)

20:00 Eyüpspor - Trabzonspor

20:00 Başakşehir - Antalyaspor



