Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi bugün (17 Şubat) kimin maçı var?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bugün kimlerin maçı var sorusu yanıt ararken 17 Şubat 2026 Salı günü futbol gündemini yoğun bir maç programı bekliyor. Avrupa’nın en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları bu akşam oynanacak play-off mücadeleleriyle devam ederken, Türkiye’de Trendyol 1. Lig ve Asya’da AFC Şampiyonlar Ligi Elite karşılaşmaları da gün boyu futbolseverlerle buluşuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile Juventus arasındaki karşılaşma da günün öne çıkan maçları arasında yer alırken Borussia Dortmund, Real Madrid ve Paris Saint-Germain gibi dünya devleri de bu akşam sahne alacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-off aşamasında Galatasaray ile Juventus karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma 17 Şubat Salı günü yani bu akşam saat 20.45’te TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi
Saat 20:45 - Galatasaray vs Juventus (tabii, TRT 1 )
Saat 23:00 - Benfica vs Real Madrid (tabii spor)
Saat 23:00 - Borussia Dortmund vs Atalanta (tabii spor 2)
Saat 23:00 - AS Monaco vs Paris Saint-Germain (tabii spor 1)
Trendyol 1. Lig
AFC Şampiyonlar Ligi Elite
İskoçya Kupası