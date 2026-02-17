Menü Kapat
Spor
Editor
 Erdem Avsar

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi bugün (17 Şubat) kimin maçı var?

17 Şubat maç programı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Galatasaray’ın Juventus’a karşı kendi sahasında avantaj elde etmek için çıkacağı mücadele günün en önemli maçı olarak görülürken, ekranlarda yer alacak diğer mücadeleler de büyük ilgi çekiyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmaları için heyecanla beklenen süreç geldi çattı. Öte yandan Türkiye’de Trendyol 1. Lig ve Asya’da AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçları da futbolseverler tarafından gün boyu takip ediliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off maçları saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi bugün (17 Şubat) kimin maçı var?
Bugün kimlerin maçı var sorusu yanıt ararken 17 Şubat 2026 Salı günü gündemini yoğun bir maç programı bekliyor. Avrupa’nın en prestijli organizasyonu UEFA karşılaşmaları bu akşam oynanacak play-off mücadeleleriyle devam ederken, Türkiye’de ve Asya’da AFC Şampiyonlar Ligi Elite karşılaşmaları da gün boyu futbolseverlerle buluşuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile Juventus arasındaki karşılaşma da günün öne çıkan maçları arasında yer alırken Borussia Dortmund, Real Madrid ve Paris Saint-Germain gibi dünya devleri de bu akşam sahne alacak.

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi bugün (17 Şubat) kimin maçı var?

GALATASARAY JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA? ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-off aşamasında Galatasaray ile Juventus karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma 17 Şubat Salı günü yani bu akşam saat 20.45’te TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi

Saat 20:45 - Galatasaray vs Juventus (tabii, TRT 1 )

Saat 23:00 - Benfica vs Real Madrid (tabii spor)

Saat 23:00 - Borussia Dortmund vs Atalanta (tabii spor 2)

Saat 23:00 - AS Monaco vs Paris Saint-Germain (tabii spor 1)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi bugün (17 Şubat) kimin maçı var?

MAÇLAR HANGİ KALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trendyol 1. Lig

  • Saat 14:30 - Hatayspor vs Iğdır FK (tabii, TRT Spor)
  • Saat 17:00 - Ümraniyespor vs Boluspor (tabii, TRT Spor)
  • Saat 20:00 - İstanbulspor vs Esenler Erokspor (tabii, TRT Spor)
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi bugün (17 Şubat) kimin maçı var?

AFC Şampiyonlar Ligi Elite

  • Saat 13:00 - Machida Zelvia vs Chengdu Rongcheng (Spor SMART 2)
  • Saat 13:00 - FC Seoul vs Sanfrecce Hiroshima (Spor SMART)
  • Saat 15:15 - Johor Darul Ta'zim FC vs Vissel Kobe (Spor SMART)
  • Saat 15:15 - Buriram United vs Shanghai Shenhua (Spor SMART 2)
  • Saat 19:00 - Al-Gharafa SC vs Tractor S.C. (Spor SMART 2)
  • Saat 19:00 - Al Sadd SC vs Al-Ittihad Club (Spor SMART)

İskoçya Kupası

  • Saat 22:45 - Dundee United vs Spartans FC
