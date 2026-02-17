Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi bugün (17 Şubat) kimin maçı var?

Bugün kimlerin maçı var sorusu yanıt ararken 17 Şubat 2026 Salı günü futbol gündemini yoğun bir maç programı bekliyor. Avrupa’nın en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları bu akşam oynanacak play-off mücadeleleriyle devam ederken, Türkiye’de Trendyol 1. Lig ve Asya’da AFC Şampiyonlar Ligi Elite karşılaşmaları da gün boyu futbolseverlerle buluşuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile Juventus arasındaki karşılaşma da günün öne çıkan maçları arasında yer alırken Borussia Dortmund, Real Madrid ve Paris Saint-Germain gibi dünya devleri de bu akşam sahne alacak.

GALATASARAY JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA? ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-off aşamasında Galatasaray ile Juventus karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma 17 Şubat Salı günü yani bu akşam saat 20.45’te TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi

Saat 20:45 - Galatasaray vs Juventus (tabii, TRT 1 )

Saat 23:00 - Benfica vs Real Madrid (tabii spor)

Saat 23:00 - Borussia Dortmund vs Atalanta (tabii spor 2)

Saat 23:00 - AS Monaco vs Paris Saint-Germain (tabii spor 1)

MAÇLAR HANGİ KALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trendyol 1. Lig

Saat 14:30 - Hatayspor vs Iğdır FK (tabii, TRT Spor)

Saat 17:00 - Ümraniyespor vs Boluspor (tabii, TRT Spor)

Saat 20:00 - İstanbulspor vs Esenler Erokspor (tabii, TRT Spor)

AFC Şampiyonlar Ligi Elite

Saat 13:00 - Machida Zelvia vs Chengdu Rongcheng (Spor SMART 2)

Saat 13:00 - FC Seoul vs Sanfrecce Hiroshima (Spor SMART)

Saat 15:15 - Johor Darul Ta'zim FC vs Vissel Kobe (Spor SMART)

Saat 15:15 - Buriram United vs Shanghai Shenhua (Spor SMART 2)

Saat 19:00 - Al-Gharafa SC vs Tractor S.C. (Spor SMART 2)

Saat 19:00 - Al Sadd SC vs Al-Ittihad Club (Spor SMART)

İskoçya Kupası