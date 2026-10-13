Bugün kimin maçı var? 13 Ekim 2026 bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında futbol heyecanı, gün boyunca oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Şampiyonlar Ligi maç programında Galatasaray ile Barcelona arasındaki mücadele, RAMS Park'ta oynanacak olmasıyla dikkat çeken karşılaşmalar arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda İspanyol temsilcisini sahasında ağırlayacak. Saat 22.00'de başlayacak müsabakada İtalyan hakem Marco Guida görev yapacak. Karşılaşma TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayınlanacak. Bugün ne maçı, kimin maçı var? Detaylar…

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta karşılaşmaları kapsamında günün programında toplam dokuz maç bulunuyor. İlk karşılaşmalar saat 19.45'te başlayacak. Günün diğer mücadeleleri ise saat 22.00'de oynanacak. Galatasaray'ın Barcelona'yı konuk edeceği gecede Arsenal, Lille, Atletico Madrid, Manchester United, Inter, Club Brugge, Leipzig, PSV, Bayern Münih, Villarreal ve Napoli gibi takımlar da sahaya çıkacak.

Günün maç programı ve başlama saatleri şöyle:

19.45 | Lens - Sporting

19.45 | Sabah - Slavia Prag

22.00 | Galatasaray - Barcelona

22.00 | Arsenal - Lille

22.00 | Atletico Madrid - Manchester United

22.00 | Inter - Club Brugge

22.00 | Leipzig - PSV

22.00 | Viking - Bayern Münih

22.00 | Villarreal - Napoli

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona karşısında sahasında puan mücadelesi verecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği müsabakada sarı-kırmızılı ekip, organizasyondaki ikinci maçına çıkacak. Barcelona ise ilk hafta Feyenoord karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetin ardından İstanbul'da mücadele edecek.

Saat 19.45'te başlayacak Lens-Sporting ve Sabah-Slavia Prag karşılaşmaları, günün ilk maçları olacak. Saat 22.00'de ise aynı anda yedi karşılaşma oynanacak. Galatasaray-Barcelona maçının yanı sıra Arsenal-Lille, Atletico Madrid-Manchester United, Inter-Club Brugge, Leipzig-PSV, Viking-Bayern Münih ve Villarreal-Napoli mücadeleleri de günün programında yer alıyor.

GALATASARAY KİMLE OYNUYOR, MAÇ HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanya temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak müsabakanın başlama saati 22.00 olarak belirlendi. Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Galatasaray ile Barcelona arasındaki mücadele, TRT 1 ve tabii platformundan yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan Galatasaray, ikinci hafta karşılaşmasında Barcelona'yı ağırlayacak. İspanyol ekibi ise Devler Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Feyenoord'u 5-1 yenerek üç puan elde etti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki iç saha performansı da karşılaşma öncesinde dikkat çeken istatistikler arasında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, organizasyonda oynadığı son 10 iç saha maçının dördünü kazandı. Galatasaray, 26 Kasım 2019'da Club Brugge ile sahasında 1-1 berabere kaldığı maçtan başlayan süreçte Şampiyonlar Ligi'nde evinde dört galibiyet, dört beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Söz konusu 10 karşılaşmada rakip fileleri 18 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 14 gol gördü.