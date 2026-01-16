Menü Kapat
Spor
Editor
 Sumru Tarhan

Bugün maç var mı 16 Ocak? Bu akşam oynanacak olan karşılaștırma saatleri

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği liglerde bugün maç var mı araştırıldı. Taraftarların heyecanla beklediği maçların saati ve yayın bilgileri de duyuruldu.

Bugün maç var mı 16 Ocak? Bu akşam oynanacak olan karşılaștırma saatleri
Haber Merkezi
16.01.2026
16.01.2026
Süper Lig başta olmak üzere tüm liglerdeki maçların yakından takip edilmesinin üzerine taraftar bu akşam hangi maçlar var araştırmasına başladı.

BUGÜN MAÇ VAR MI 16 OCAK CUMA?

AFC U23 Şampiyonası | Çeyrek Final

14:30 Japonya - Ürdün | Spor Smart | Smart Spor HD
18:30 Vietnam - BAE | Smart Spor 2 | Spor Smart 2

Trendyol 1. Lig

20:00 Çorum FK - Adana Demirspor | TRT Spor | Bein Sports 2

Almanya Bundesliga 2

20:30 Braunschweig - Magdeburg | Tivibu Spor 3
20:30 Fortuna Düsseldorf - Arminia Bielefeld | Tivibu Spor 2

Fransa Ligue 1

21:00 Monaco - Lorient | Bein Sports 4
23:00 PSG - Lille | Bein Sports 3

Almanya Bundesliga

22:30 Werder Bremen - Eintracht Frankfurt | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus

İspanya La Liga 2

22:30 Castellon - Leganes | S Sport Plus

İtalya Serie A

22:45 Pisa - Atalanta | Tivibu Spor 2 | S Sport Plus

İspanya La Liga

23:00 Espanyol - Girona | Tivibu Spor 4 | S Sport Plus

Portekiz Liga NOS

23:15 Sporting Lisbon - Casa Pia | Tivibu Spor 3 | S Sport Plus

#Spor
