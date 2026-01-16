Bugün maç var mı 16 Ocak? Bu akşam oynanacak olan karşılaștırma saatleri

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig başta olmak üzere tüm liglerdeki maçların yakından takip edilmesinin üzerine taraftar bu akşam hangi maçlar var araştırmasına başladı.
AFC U23 Şampiyonası | Çeyrek Final
14:30 Japonya - Ürdün | Spor Smart | Smart Spor HD
18:30 Vietnam - BAE | Smart Spor 2 | Spor Smart 2
Trendyol 1. Lig
20:00 Çorum FK - Adana Demirspor | TRT Spor | Bein Sports 2
Almanya Bundesliga 2
20:30 Braunschweig - Magdeburg | Tivibu Spor 3
20:30 Fortuna Düsseldorf - Arminia Bielefeld | Tivibu Spor 2
Fransa Ligue 1
21:00 Monaco - Lorient | Bein Sports 4
23:00 PSG - Lille | Bein Sports 3
Almanya Bundesliga
22:30 Werder Bremen - Eintracht Frankfurt | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
İspanya La Liga 2
22:30 Castellon - Leganes | S Sport Plus
İtalya Serie A
22:45 Pisa - Atalanta | Tivibu Spor 2 | S Sport Plus
İspanya La Liga
23:00 Espanyol - Girona | Tivibu Spor 4 | S Sport Plus
Portekiz Liga NOS
23:15 Sporting Lisbon - Casa Pia | Tivibu Spor 3 | S Sport Plus