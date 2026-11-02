Bugün maç var mı? 2 Kasım Pazartesi bu akşam Süper Lig maçı var mı? Türkiye'nin maçı ne zaman?

Haftanın ilk gününde futbol heyecanını takip etmek isteyen sporseverler, 2 Kasım Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaların programını araştırıyor. Süper Lig'den Avrupa'nın önemli liglerine kadar birçok mücadele futbolseverlerle buluşacak. Günün öne çıkan karşılaşmaları arasında Gençlerbirliği-Alanyaspor, Kayserispor-Muğlaspor ve Newcastle-Everton maçları bulunuyor. Peki, bugün kimin maçı var? Bu akşam Süper Lig'de maç oynanacak mı? Türkiye A Milli Futbol Takımı ne zaman sahaya çıkacak?

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Evet, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü futbol karşılaşmaları oynanacak. Trendyol Süper Lig'de iki mücadele futbolseverlerle buluşurken İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya ve Portekiz liglerinden de karşılaşmalar ekranlara gelecek.

Günün maç programı ve yayın kanalları şöyle:

Saat Karşılaşma / Program Kanal 16.00 Gündem Futbol TRT Spor 17.00 Dünyadan Futbol HT Spor 17.30 Dakika Skor TRT Spor 20.00 Gençlerbirliği - Alanyaspor beIN Sports 1 20.00 Kayserispor - Muğlaspor beIN Sports 2 20.30 Sassuolo - Fiorentina S Sport Plus 21.00 Artı Futbol A Spor 22.00 Aktüel Futbol TRT Spor 22.45 Atalanta - Parma S Sport Plus 22.45 Reims - Sochaux beIN MAX 1 22.45 Lorient - Brest beIN Sports 2 23.00 Newcastle - Everton beIN Sports 3 23.00 Mallorca - Cadiz S Sport Plus 23.00 Deportivo - Osasuna S Sport Plus 23.15 Benfica - Alverca beIN Sports 4 23.30 Futbol Anadolu TRT Spor

BU AKŞAM SÜPER LİG MAÇI VAR MI?

Evet, 2 Kasım Pazartesi akşamı Trendyol Süper Lig'de karşılaşmalar oynanacak. Günün programında iki mücadele bulunuyor.

20.00 Gençlerbirliği - Alanyaspor (beIN Sports 1)

20.00 Kayserispor - Muğlaspor (beIN Sports 2)

Futbolseverler, her iki karşılaşmayı da saat 20.00'den itibaren canlı olarak takip edebilecek.

TÜRKİYE'NİN MAÇI NE ZAMAN?

2 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın maç programında bir karşılaşma bulunmuyor. Günün futbol takviminde Süper Lig ve Avrupa liglerinden mücadeleler yer alıyor.

A Milli Takım'ın bir sonraki maçının tarihi ve rakibine ilişkin güncel bilgiler için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılacak resmi açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.

2 KASIM PAZARTESİ MAÇ VAR MI?

2 Kasım Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar farklı spor kanallarından yayınlanacak. Süper Lig maçları beIN Sports 1 ve beIN Sports 2 ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

Avrupa karşılaşmalarında ise S Sport Plus ve beIN Sports kanalları yayın yapacak. Günün futbol programları TRT Spor, HT Spor ve A Spor üzerinden de takip edilebilecek.