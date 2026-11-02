Bugün maç var mı? 2 Kasım Pazartesi bu akşam Süper Lig maçı var mı? Türkiye'nin maçı ne zaman?

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İstanbul
Haftanın ilk gününde futbol heyecanını takip etmek isteyen sporseverler, 2 Kasım Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaların programını araştırıyor. Süper Lig'den Avrupa'nın önemli liglerine kadar birçok mücadele futbolseverlerle buluşacak. Günün öne çıkan karşılaşmaları arasında Gençlerbirliği-Alanyaspor, Kayserispor-Muğlaspor ve Newcastle-Everton maçları bulunuyor. Peki, bugün kimin maçı var? Bu akşam Süper Lig'de maç oynanacak mı? Türkiye A Milli Futbol Takımı ne zaman sahaya çıkacak?
Evet, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü futbol karşılaşmaları oynanacak. Trendyol Süper Lig'de iki mücadele futbolseverlerle buluşurken İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya ve Portekiz liglerinden de karşılaşmalar ekranlara gelecek.
Günün maç programı ve yayın kanalları şöyle:
|Saat
|Karşılaşma / Program
|Kanal
|16.00
|Gündem Futbol
|TRT Spor
|17.00
|Dünyadan Futbol
|HT Spor
|17.30
|Dakika Skor
|TRT Spor
|20.00
|Gençlerbirliği - Alanyaspor
|beIN Sports 1
|20.00
|Kayserispor - Muğlaspor
|beIN Sports 2
|20.30
|Sassuolo - Fiorentina
|S Sport Plus
|21.00
|Artı Futbol
|A Spor
|22.00
|Aktüel Futbol
|TRT Spor
|22.45
|Atalanta - Parma
|S Sport Plus
|22.45
|Reims - Sochaux
|beIN MAX 1
|22.45
|Lorient - Brest
|beIN Sports 2
|23.00
|Newcastle - Everton
|beIN Sports 3
|23.00
|Mallorca - Cadiz
|S Sport Plus
|23.00
|Deportivo - Osasuna
|S Sport Plus
|23.15
|Benfica - Alverca
|beIN Sports 4
|23.30
|Futbol Anadolu
|TRT Spor
Evet, 2 Kasım Pazartesi akşamı Trendyol Süper Lig'de karşılaşmalar oynanacak. Günün programında iki mücadele bulunuyor.
Futbolseverler, her iki karşılaşmayı da saat 20.00'den itibaren canlı olarak takip edebilecek.
2 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın maç programında bir karşılaşma bulunmuyor. Günün futbol takviminde Süper Lig ve Avrupa liglerinden mücadeleler yer alıyor.
A Milli Takım'ın bir sonraki maçının tarihi ve rakibine ilişkin güncel bilgiler için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılacak resmi açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.
2 Kasım Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar farklı spor kanallarından yayınlanacak. Süper Lig maçları beIN Sports 1 ve beIN Sports 2 ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.
Avrupa karşılaşmalarında ise S Sport Plus ve beIN Sports kanalları yayın yapacak. Günün futbol programları TRT Spor, HT Spor ve A Spor üzerinden de takip edilebilecek.