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Spor
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 18:45
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 18:45

Bugün maç var mı? 2 Kasım Pazartesi bu akşam Süper Lig maçı var mı? Türkiye'nin maçı ne zaman?

2 Kasım 2026 Pazartesi günü futbolseverleri Süper Lig ve Avrupa liglerinde önemli karşılaşmalar bekliyor. Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği-Alanyaspor ve Kayserispor-Muğlaspor maçları oynanırken Avrupa'da da birbirinden çekişmeli mücadeleler ekranlara gelecek. Peki, bugün maç var mı, hangi maçlar saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye'nin maçı ne zaman? İşte 2 Kasım Pazartesi günün maç programı…

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Bugün maç var mı? 2 Kasım Pazartesi bu akşam Süper Lig maçı var mı? Türkiye'nin maçı ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 18:45
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 18:45

Haftanın ilk gününde futbol heyecanını takip etmek isteyen sporseverler, 2 Kasım Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaların programını araştırıyor. 'den Avrupa'nın önemli liglerine kadar birçok mücadele futbolseverlerle buluşacak. Günün öne çıkan karşılaşmaları arasında -, -Muğlaspor ve Newcastle-Everton maçları bulunuyor. Peki, bugün kimin maçı var? Bu akşam Süper Lig'de maç oynanacak mı? Türkiye A Milli Futbol Takımı ne zaman sahaya çıkacak?

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Evet, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü futbol karşılaşmaları oynanacak. Trendyol Süper Lig'de iki mücadele futbolseverlerle buluşurken İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya ve Portekiz liglerinden de karşılaşmalar ekranlara gelecek.

Bugün maç var mı? 2 Kasım Pazartesi bu akşam Süper Lig maçı var mı? Türkiye'nin maçı ne zaman?

Günün maç programı ve yayın kanalları şöyle:

SaatKarşılaşma / ProgramKanal
16.00Gündem FutbolTRT Spor
17.00Dünyadan FutbolHT Spor
17.30Dakika SkorTRT Spor
20.00Gençlerbirliği - AlanyasporbeIN Sports 1
20.00Kayserispor - MuğlasporbeIN Sports 2
20.30Sassuolo - FiorentinaS Sport Plus
21.00Artı FutbolA Spor
22.00Aktüel FutbolTRT Spor
22.45Atalanta - ParmaS Sport Plus
22.45Reims - SochauxbeIN MAX 1
22.45Lorient - BrestbeIN Sports 2
23.00Newcastle - EvertonbeIN Sports 3
23.00Mallorca - CadizS Sport Plus
23.00Deportivo - OsasunaS Sport Plus
23.15Benfica - AlvercabeIN Sports 4
23.30Futbol AnadoluTRT Spor

BU AKŞAM SÜPER LİG MAÇI VAR MI?

Evet, 2 Kasım Pazartesi akşamı Trendyol Süper Lig'de karşılaşmalar oynanacak. Günün programında iki mücadele bulunuyor.

Bugün maç var mı? 2 Kasım Pazartesi bu akşam Süper Lig maçı var mı? Türkiye'nin maçı ne zaman?
  • 20.00 Gençlerbirliği - Alanyaspor (beIN Sports 1)
  • 20.00 Kayserispor - Muğlaspor (beIN Sports 2)

Futbolseverler, her iki karşılaşmayı da saat 20.00'den itibaren canlı olarak takip edebilecek.

TÜRKİYE'NİN MAÇI NE ZAMAN?

2 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın maç programında bir karşılaşma bulunmuyor. Günün futbol takviminde Süper Lig ve Avrupa liglerinden mücadeleler yer alıyor.

A Milli Takım'ın bir sonraki maçının tarihi ve rakibine ilişkin güncel bilgiler için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılacak resmi açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.

2 KASIM PAZARTESİ MAÇ VAR MI?

2 Kasım Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar farklı spor kanallarından yayınlanacak. Süper Lig maçları beIN Sports 1 ve beIN Sports 2 ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

Avrupa karşılaşmalarında ise S Sport Plus ve beIN Sports kanalları yayın yapacak. Günün futbol programları TRT Spor, HT Spor ve A Spor üzerinden de takip edilebilecek.

ETİKETLER
#Süper Lig
#Gençlerbirliği
#kayserispor
#Alanyaspor
#Muğlaspor
#Spor
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