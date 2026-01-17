Bugün maç var mı, hangi maçlar var beli oldu! 17 Ocak Cumartesl karşılaşmaları

Kategoriler
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bu akşam Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maç öncesinde ise bugün maç var mı merak edildi. İşte bugünün karşılaşmaları.
Futbol | 13:00 | Muşspor - Isparta 32 Spor | TFF 2. Lig | Sıfır TV Youtube
Futbol | 13:00 | Kastamonuspor - Beykoz Anadolu | TFF 2. Lig | Sıfır TV Youtube
Futbol | 13:00 | Polatlı Bld. - Kestel Çilek Spor | TFF 3. Lig | Sıfır TV Youtube
Futbol | 13:00 | Kapadokya Spor - Kilis Bld. | TFF 3. Lig | Sıfır TV Youtube
Futbol | 13:00 | Diyarbekirspor - Türk Metal 1963 | TFF 3. Lig | Sıfır TV Youtube
Futbol | 13:00 | 12 Bingölspor - Ağrı 1970 | TFF 3. Lig | Sıfır TV
Futbol | 13:00 | Artvin Hopa - Sebat Gençlik | TFF 3. Lig | Bi Kanal
Futbol | 13:30 | Hatayspor - Manisa FK | Trendyol 1. Lig | Bein Sports Max 1 | tabii Spor 6
Futbol | 13:30 | Bandırmaspor - Pendikspor | Trendyol 1. Lig | TRT Spor | Bein Sports 2
Futbol | 14:30 | Özbekistan - Çin | AFC U23 Çeyrek Final | Spor Smart | Smart Spor HD
Futbol | 15:00 | Dynamo Dresden - Greuther Fürth | Almanya Bundesliga 2 | Tivibu Spor 3
Futbol | 15:00 | Preussen Münster - Karlsruhe | Almanya Bundesliga 2 | Tivibu Spor 4
Futbol | 15:00 | Nürnberg - Elversberg | Almanya Bundesliga 2 | Tivibu Spor 2
Futbol | 15:00 | Galatasaray - Gaziantep FK | TFF Elit U19 Ligi | Galatasaray Youtube
Futbol | 15:00 | Somaspor - Fethiyespor | TFF 2. Lig | Sıfır TV Youtube
Futbol | 15:00 | Mersin İY - Aksaray Bld. | TFF 2. Lig | Sıfır TV Youtube
Futbol | 15:00 | Altınordu - İskenderunspor | TFF 2. Lig | Sıfır TV Youtube
Futbol | 15:00 | Muğlaspor - Sincan Bld. | TFF 2. Lig | Sıfır TV
Futbol | 15:00 | Beykoz İshaklı Spor - Küçükçekmece Sinop | TFF 3. Lig | Sıfır TV Youtube
Futbol | 15:00 | İnegöl Kafkas - Edirnespor | TFF 3. Lig | Sıfır TV Youtube
Futbol | 15:00 | Çorluspor 1947 - Silivrispor | TFF 3. Lig | Sıfır TV Youtube
Futbol | 15:00 | İnkılap FK - Bulvarspor | TFF 3. Lig | Sıfır TV Youtube
Futbol | 15:00 | Ayvalıkgücü Bld. - Altay | TFF 3. Lig | Bi Kanal
Futbol | 15:30 | Manchester United - Manchester City | Premier Lig | Bein Sports 3 | beIN Connect
Futbol | 16:00 | Real Madrid - Levante | La Liga | S Sport | S Sport Plus
Futbol | 16:00 | Troyes - Reims | Fransa Ligue 2 | Bein Sports 2
Futbol | 17:00 | Udinese - Inter | Serie A | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
Futbol | 17:00 | Rams Başakşehir - Fatih Karagümrük | Trendyol Süper Lig | Bein Sports 1
Futbol | 17:00 | Ankaragücü - Adanaspor | TFF 2. Lig | Yaay
Futbol | 17:00 | Giresunspor - Çayelispor | TFF 3. Lig | Bi Kanal
Futbol | 17:00 | 52 Orduspor - Y.Amasyaspor | TFF 3. Lig | Sıfır TV Youtube
Futbol | 17:00 | Denizli İdmanyurdu Güreller - Nazilli Bld. | TFF 3. Lig | Sıfır TV Youtube
Futbol | 17:00 | Karşıyaka - Kütahyaspor | TFF 3. Lig | Sıfır TV
Futbol | 17:30 | Borussia Dortmund - St. Pauli | Bundesliga | Tivibu Spor 2 | S Sport Plus
Futbol | 17:30 | Köln - Mainz | Bundesliga | S Sport Plus
Futbol | 17:30 | Hamburg - Mönchengladbach | Bundesliga | Tivibu Spor 4 | S Sport Plus
Futbol | 17:30 | Hoffenheim - Bayer Leverkusen | Bundesliga | Tivibu Spor 3 | S Sport Plus
Futbol | 17:30 | Wolfsburg - Heidenheim | Bundesliga | S Sport Plus
Futbol | 18:00 | Chelsea - Brentford | Premier Lig | Bein Sports 4
Futbol | 18:00 | Leeds United - Fulham | Premier Lig | beIN Connect
Futbol | 18:00 | Liverpool - Burnley | Premier Lig | Bein Sports 3
Futbol | 18:00 | Sunderland - Crystal Palace | Premier Lig | Bein Sports Max 2
Futbol | 18:00 | Tottenham - West Ham | Premier Lig | Bein Sports Max 1
Futbol | 18:15 | Mallorca - Athletic Bilbao | La Liga | S Sport | S Sport Plus
Futbol | 18:30 | Ajax - Go Ahead Eagles | Eredivisie | Tivibu Spor
Futbol | 18:30 | Avustralya - Güney Kore | AFC U23 Çeyrek Final | Spor Smart | Smart Spor HD
Futbol | 19:00 | Lens - Auxerre | Ligue 1 | beIN Connect
Futbol | 19:00 | Esenler Erokspor - Vanspor | Trendyol 1. Lig | TRT Spor | Bein Sports 2
Futbol | 19:00 | Mısır - Nijerya | Afrika Kupası 3.’lük | Exxen
Futbol | 20:00 | Napoli - Sassuolo | Serie A | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
Futbol | 20:00 | Galatasaray - Gaziantep FK | Trendyol Süper Lig | Bein Sports 1
Futbol | 20:30 | Leipzig - Bayern Münih | Bundesliga | Tivibu Spor 2 | S Sport Plus
Futbol | 20:30 | Nottingham Forest - Arsenal | Premier Lig | Bein Sports 3
Futbol | 20:30 | Osasuna - Real Oviedo | La Liga | S Sport | S Sport Plus
Futbol | 20:30 | Al Nassr - Al Shabab | Suudi Pro Lig | S Sport Plus
Futbol | 20:45 | Zwolle - AZ Alkmaar | Eredivisie | Tivibu Spor 3
Futbol | 21:00 | Toulouse - Nice | Ligue 1 | Bein Sports 4
Futbol | 22:00 | Fortuna Sittard - PSV | Eredivisie | Tivibu Spor 4 | S Sport Plus
Futbol | 22:30 | Hertha Berlin - Schalke 04 | Bundesliga 2 | Tivibu Spor 2 | S Sport Plus
Futbol | 22:45 | Cagliari - Juventus | Serie A | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
Futbol | 22:55 | St. Etienne - Clermont | Ligue 2 | Bein Sports 2
Futbol | 23:00 | Real Betis - Villarreal | La Liga | S Sport | S Sport Plus
Futbol | 23:05 | Angers - Marsilya | Ligue 1 | Bein Sports 4
Futbol | 23:30 | Rio Ave - Benfica | Portekiz Liga NOS | Tivibu Spor 3 | S Sport Plus