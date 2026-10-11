Bugün oynanacak maçlar: 11 Ekim Pazar Süper Lig, milli maç var mı?

Futbol heyecanı 11 Ekim Pazar günü de hız kesmeden devam ediyor. Hafta sonunu maç izleyerek geçirmek isteyen sporseverler, takımlarının karşılaşma saatlerini ve mücadelelerin hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için günün maç programına yöneliyor. Peki, bugün hangi maçlar var? Süper Lig maçı var mı, milli maç oynanacak mı? İşte 11 Ekim Pazar gününün maç programı ve merak edilen yayın bilgileri.

11 EKİM PAZAR BUGÜN MAÇ VAR MI?

11 Ekim Pazar günü futbol takvimi yoğun karşılaşmalarla devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de haftanın maç programında üç mücadele bulunurken Trendyol 1. Lig'de de iki karşılaşma oynanacak. Futbolseverler, takımlarının maç saatlerini ve canlı yayın bilgilerini takip ederek günün karşılaşmalarını izleyebilecek.

Avrupa futbolunda ise İngiltere Premier Lig ve İspanya LaLiga karşılaşmaları öne çıkıyor. Liverpool ile Manchester City saat 18.30'da karşı karşıya gelecek. İspanya'da Elche - Celta de Vigo, Real Sociedad - Deportivo La Coruna, Real Betis - Osasuna ve Racing Santander - Valencia maçları günün programında yer alıyor.

BUGÜN SÜPER LİG MAÇI VAR MI?

Trendyol Süper Lig'de 11 Ekim Pazar günü üç karşılaşma oynanacak. Günün ilk maçında Konyaspor ile İstanbul Başakşehir saat 13.30'da karşılaşacak. Saat 16.00'da Gaziantep FK ile Arca Çorum FK sahaya çıkacak. Günün son Süper Lig mücadelesinde ise Beşiktaş, Kocaelispor'u konuk edecek.

Beşiktaş - Kocaelispor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Üç Süper Lig karşılaşmasının da beIN SPORTS 1 üzerinden yayınlanması planlanıyor. Siyah-beyazlı ekibin mücadelesi, pazar akşamı Süper Lig heyecanını takip etmek isteyen taraftarların öne çıkan karşılaşmaları arasında bulunuyor.

BUGÜN MİLLİ MAÇ VAR MI?

11 Ekim Pazar günü A Milli Futbol Takımı'nın oynayacağı bir karşılaşma, paylaşılan günün maç programında yer almıyor. Bugünün futbol gündeminde milli takım karşılaşmalarından ziyade lig mücadeleleri bulunuyor. Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yanı sıra Avrupa'nın önde gelen liglerindeki karşılaşmalar da futbolseverlerin takip edebileceği seçenekler arasında yer alıyor.

Milli maç izlemek isteyen futbolseverlerin A Milli Takım'ın güncel fikstürünü ve resmi yayın duyurularını ayrıca kontrol etmesi gerekiyor. Milli takım maçlarının tarihleri, başlama saatleri ve yayın kanalları organizasyona göre değişebildiğinden, yalnızca liglerin günlük fikstürüne bakarak milli maç takvimi hakkında kesin bir değerlendirme yapılmamalı.

11 EKİM PAZAR SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'de pazar günü oynanacak karşılaşmaların başlama saatleri ve yayın bilgileri şöyle:

Saat Karşılaşma Yayın kanalı 13.30 Konyaspor - İstanbul Başakşehir beIN SPORTS 1 16.00 Gaziantep FK - Arca Çorum FK beIN SPORTS 1 19.00 Beşiktaş - Kocaelispor beIN SPORTS 1

Günün son Süper Lig mücadelesi olan Beşiktaş - Kocaelispor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Diğer iki mücadele ise öğleden sonra futbolseverlerle buluşacak.

BUGÜN 1. LİG MAÇLARI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de 11 Ekim Pazar günü iki karşılaşma oynanacak. Fatih Karagümrük ile Muğlaspor saat 16.00'da, Bursaspor ile Mardin 1969 Spor ise saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Her iki mücadele de günün yerel lig programında bulunuyor.

Saat Karşılaşma Yayın kanalı 16.00 Fatih Karagümrük - Muğlaspor TRT Spor, beIN SPORTS 2 19.00 Bursaspor - Mardin 1969 Spor TRT Spor, beIN SPORTS 2

TRT Spor'un yayın akışında iki karşılaşma da canlı maç yayını olarak yer alıyor. Maçları televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler, güncel yayın akışını kontrol ederek karşılaşmalara ulaşabilir.

İNGİLTERE PREMIER LİG'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

İngiltere Premier Lig'de 11 Ekim Pazar gününün öne çıkan karşılaşması Liverpool ile Manchester City arasında oynanacak. Saat 18.30'da başlayacak mücadele, günün akşam programında yer alıyor. Crystal Palace - Nottingham Forest ve Hull City - Everton maçları da öğleden sonra oynanacak.

Saat Karşılaşma Yayın kanalı 16.00 Crystal Palace - Nottingham Forest beIN SPORTS MAX 1 16.00 Hull City - Everton beIN SPORTS 3 18.30 Liverpool - Manchester City beIN SPORTS 3

Liverpool - Manchester City karşılaşması, iki takımın mücadelesini takip eden futbolseverlerin gün boyunca en çok beklediği maçlardan biri olarak öne çıkıyor. Yayın bilgileri ve karşılaşma saatleri Türkiye saati esas alınarak listeleniyor.

İSPANYA LALİGA MAÇ PROGRAMI

Saat Karşılaşma Yayın kanalı 15.00 Elche - Celta de Vigo S Sport Plus 17.15 Real Sociedad - Deportivo La Coruna S Sport, S Sport Plus 19.30 Real Betis - Osasuna S Sport, S Sport Plus 22.00 Racing Santander - Valencia S Sport, S Sport Plus

LaLiga karşılaşmaları günün farklı saatlerine yayılan programıyla dikkat çekiyor. Özellikle akşam saatlerinde oynanacak Real Betis - Osasuna ve Racing Santander - Valencia mücadeleleri, İspanya futbolunu takip edenler için öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor.

BUGÜN İTALYA SERİE A MAÇLARI VAR MI?

İtalya Serie A'da da 11 Ekim Pazar günü karşılaşmalar oynanacak. Günün programında Como - Roma, Lazio - Monza, Lecce - Bologna, Sassuolo - Milan ve Cagliari - Juventus mücadeleleri bulunuyor. Maçların başlama saatleri öğle saatlerinden geceye kadar uzanıyor.

Saat Karşılaşma Yayın kanalı 13.30 Como - Roma S Sport 2, S Sport Plus 16.00 Lazio - Monza S Sport 2, S Sport Plus 16.00 Lecce - Bologna S Sport Plus 19.00 Sassuolo - Milan S Sport 2, S Sport Plus 21.45 Cagliari - Juventus S Sport 2, S Sport Plus

İtalya futbolunu izlemek isteyenler için Sassuolo - Milan ve Cagliari - Juventus karşılaşmaları akşam programında öne çıkıyor. Yayın platformları ve maç saatleri, Türkiye'deki yayın akışına göre takip edilebiliyor.