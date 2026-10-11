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Spor
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 17:32

Bugün oynanacak maçlar: 11 Ekim Pazar Süper Lig, milli maç var mı?

Futbolseverler, 11 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmaların programını ve yayın detaylarını araştırıyor. “Bugün maç var mı?”, “Bu akşam kimin maçı var?” ve “Süper Lig maçları saat kaçta?” soruları gündemdeki yerini korurken günün maç takvimi merak ediliyor.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Bugün oynanacak maçlar: 11 Ekim Pazar Süper Lig, milli maç var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 17:32

Futbol heyecanı 11 Ekim Pazar günü de hız kesmeden devam ediyor. Hafta sonunu maç izleyerek geçirmek isteyen sporseverler, takımlarının karşılaşma saatlerini ve mücadelelerin hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için günün maç programına yöneliyor. Peki, bugün hangi maçlar var? Süper Lig maçı var mı, milli maç oynanacak mı? İşte 11 Ekim Pazar gününün maç programı ve merak edilen yayın bilgileri.

11 EKİM PAZAR BUGÜN MAÇ VAR MI?

11 Ekim Pazar günü futbol takvimi yoğun karşılaşmalarla devam ediyor. 'de haftanın maç programında üç mücadele bulunurken Trendyol 1. Lig'de de iki karşılaşma oynanacak. Futbolseverler, takımlarının maç saatlerini ve canlı yayın bilgilerini takip ederek günün karşılaşmalarını izleyebilecek.

Bugün oynanacak maçlar: 11 Ekim Pazar Süper Lig, milli maç var mı?

Avrupa futbolunda ise İngiltere Premier Lig ve İspanya LaLiga karşılaşmaları öne çıkıyor. ile saat 18.30'da karşı karşıya gelecek. İspanya'da Elche - Celta de Vigo, Real Sociedad - Deportivo La Coruna, Real Betis - Osasuna ve Racing Santander - Valencia maçları günün programında yer alıyor.

BUGÜN SÜPER LİG MAÇI VAR MI?

Trendyol Süper Lig'de 11 Ekim Pazar günü üç karşılaşma oynanacak. Günün ilk maçında Konyaspor ile İstanbul Başakşehir saat 13.30'da karşılaşacak. Saat 16.00'da Gaziantep FK ile Arca Çorum FK sahaya çıkacak. Günün son Süper Lig mücadelesinde ise Beşiktaş, Kocaelispor'u konuk edecek.

Beşiktaş - Kocaelispor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Üç Süper Lig karşılaşmasının da beIN SPORTS 1 üzerinden yayınlanması planlanıyor. Siyah-beyazlı ekibin mücadelesi, pazar akşamı Süper Lig heyecanını takip etmek isteyen taraftarların öne çıkan karşılaşmaları arasında bulunuyor.

BUGÜN MİLLİ MAÇ VAR MI?

11 Ekim Pazar günü A Milli Futbol Takımı'nın oynayacağı bir karşılaşma, paylaşılan günün maç programında yer almıyor. Bugünün futbol gündeminde milli takım karşılaşmalarından ziyade lig mücadeleleri bulunuyor. Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yanı sıra Avrupa'nın önde gelen liglerindeki karşılaşmalar da futbolseverlerin takip edebileceği seçenekler arasında yer alıyor.

Bugün oynanacak maçlar: 11 Ekim Pazar Süper Lig, milli maç var mı?

Milli maç izlemek isteyen futbolseverlerin A Milli Takım'ın güncel fikstürünü ve resmi yayın duyurularını ayrıca kontrol etmesi gerekiyor. Milli takım maçlarının tarihleri, başlama saatleri ve yayın kanalları organizasyona göre değişebildiğinden, yalnızca liglerin günlük fikstürüne bakarak milli maç takvimi hakkında kesin bir değerlendirme yapılmamalı.

11 EKİM PAZAR SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'de pazar günü oynanacak karşılaşmaların başlama saatleri ve yayın bilgileri şöyle:

SaatKarşılaşmaYayın kanalı
13.30Konyaspor - İstanbul BaşakşehirbeIN SPORTS 1
16.00Gaziantep FK - Arca Çorum FKbeIN SPORTS 1
19.00Beşiktaş - KocaelisporbeIN SPORTS 1

Günün son Süper Lig mücadelesi olan Beşiktaş - Kocaelispor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Diğer iki mücadele ise öğleden sonra futbolseverlerle buluşacak.

BUGÜN 1. LİG MAÇLARI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de 11 Ekim Pazar günü iki karşılaşma oynanacak. Fatih Karagümrük ile Muğlaspor saat 16.00'da, Bursaspor ile Mardin 1969 Spor ise saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Her iki mücadele de günün yerel lig programında bulunuyor.

SaatKarşılaşmaYayın kanalı
16.00Fatih Karagümrük - MuğlasporTRT Spor, beIN SPORTS 2
19.00Bursaspor - Mardin 1969 SporTRT Spor, beIN SPORTS 2

TRT Spor'un yayın akışında iki karşılaşma da canlı maç yayını olarak yer alıyor. Maçları televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler, güncel yayın akışını kontrol ederek karşılaşmalara ulaşabilir.

İNGİLTERE PREMIER LİG'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

İngiltere Premier Lig'de 11 Ekim Pazar gününün öne çıkan karşılaşması Liverpool ile Manchester City arasında oynanacak. Saat 18.30'da başlayacak mücadele, günün akşam programında yer alıyor. Crystal Palace - Nottingham Forest ve Hull City - Everton maçları da öğleden sonra oynanacak.

Bugün oynanacak maçlar: 11 Ekim Pazar Süper Lig, milli maç var mı?
SaatKarşılaşmaYayın kanalı
16.00Crystal Palace - Nottingham ForestbeIN SPORTS MAX 1
16.00Hull City - EvertonbeIN SPORTS 3
18.30Liverpool - Manchester CitybeIN SPORTS 3

Liverpool - Manchester City karşılaşması, iki takımın mücadelesini takip eden futbolseverlerin gün boyunca en çok beklediği maçlardan biri olarak öne çıkıyor. Yayın bilgileri ve karşılaşma saatleri Türkiye saati esas alınarak listeleniyor.

İSPANYA LALİGA MAÇ PROGRAMI

SaatKarşılaşmaYayın kanalı
15.00Elche - Celta de VigoS Sport Plus
17.15Real Sociedad - Deportivo La CorunaS Sport, S Sport Plus
19.30Real Betis - OsasunaS Sport, S Sport Plus
22.00Racing Santander - ValenciaS Sport, S Sport Plus

LaLiga karşılaşmaları günün farklı saatlerine yayılan programıyla dikkat çekiyor. Özellikle akşam saatlerinde oynanacak Real Betis - Osasuna ve Racing Santander - Valencia mücadeleleri, İspanya futbolunu takip edenler için öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor.

BUGÜN İTALYA MAÇLARI VAR MI?

İtalya Serie A'da da 11 Ekim Pazar günü karşılaşmalar oynanacak. Günün programında Como - Roma, Lazio - Monza, Lecce - Bologna, Sassuolo - Milan ve Cagliari - Juventus mücadeleleri bulunuyor. Maçların başlama saatleri öğle saatlerinden geceye kadar uzanıyor.

SaatKarşılaşmaYayın kanalı
13.30Como - RomaS Sport 2, S Sport Plus
16.00Lazio - MonzaS Sport 2, S Sport Plus
16.00Lecce - BolognaS Sport Plus
19.00Sassuolo - MilanS Sport 2, S Sport Plus
21.45Cagliari - JuventusS Sport 2, S Sport Plus

İtalya futbolunu izlemek isteyenler için Sassuolo - Milan ve Cagliari - Juventus karşılaşmaları akşam programında öne çıkıyor. Yayın platformları ve maç saatleri, Türkiye'deki yayın akışına göre takip edilebiliyor.

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#Liverpool
#manchester city
#trendyol süper lig
#serie a
#la liga
#Spor
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