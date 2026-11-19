19 Kasım Perşembe günü futbolseverler, günün maç programını araştırmaya başladı. Milli aranın sona ermesiyle Süper Lig'de karşılaşmalar yeniden başlarken, bugün ligde maç oynanıp oynanmayacağı merak konusu oldu. Peki, bugün Süper Lig maçı var mı? 19 Kasım Perşembe bu akşam hangi futbol maçları var, maçlar saat kaçta? İşte günün futbol maçları takvimi.

BUGÜN SÜPER LİG MAÇI VAR MI?

19 Kasım Perşembe günü Trendyol Süper Lig'de maç oynanmayacak. Milli maç arası nedeniyle lig karşılaşmalarına verilen aranın ardından Süper Lig heyecanı 21 Kasım Cumartesi günü yeniden başlayacak.

Süper Lig'in 12. haftasında ilk karşılaşma Gençlerbirliği ile Gaziantep FK arasında oynanacak. 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak mücadeleyle ligde yeni hafta açılacak.

19 KASIM BU AKŞAM FUTBOL MAÇI VAR MI?

19 Kasım Perşembe akşamı erkek futbolunda Süper Lig, TFF 1. Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde karşılaşma bulunmuyor. Ancak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak mücadeleler futbolseverlerle buluşacak.

Günün kadın futbolu maç programı şöyle:

Saat Karşılaşma Yayın kanalı 20.45 Austria Wien - Bayern Münih — 20.45 Paris FC - HB Køge — 23.00 Arsenal - Lyon TRT Spor 23.00 Barcelona - Servette — 23.00 Benfica - Roma —

SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

Milli aranın sona ermesiyle Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmaları 21 Kasım Cumartesi günü başlayacak. Haftanın maç programı şöyle:

21 Kasım Cumartesi 13.30: Gençlerbirliği - Gaziantep FK

21 Kasım Cumartesi 16.00: Galatasaray - Samsunspor

21 Kasım Cumartesi 16.00: Amedspor - Çaykur Rizespor

21 Kasım Cumartesi 19.00: Kocaelispor - Fenerbahçe

22 Kasım Pazar 13.30: Erzurumspor - Göztepe

22 Kasım Pazar 16.00: Konyaspor - Beşiktaş

22 Kasım Pazar 16.00: Kasımpaşa - Alanyaspor

22 Kasım Pazar 19.00: Trabzonspor - Eyüpspor

23 Kasım Pazartesi 20.00: Başakşehir - Çorum FK

Süper Lig'de 12. hafta maçları 23 Kasım Pazartesi günü oynanacak Başakşehir - Çorum FK karşılaşmasıyla tamamlanacak.