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İstanbul
19 Kasım Perşembe günü futbolseverler, günün maç programını araştırmaya başladı. Milli aranın sona ermesiyle Süper Lig'de karşılaşmalar yeniden başlarken, bugün ligde maç oynanıp oynanmayacağı merak konusu oldu. Peki, bugün Süper Lig maçı var mı? 19 Kasım Perşembe bu akşam hangi futbol maçları var, maçlar saat kaçta? İşte günün futbol maçları takvimi.
19 Kasım Perşembe günü Trendyol Süper Lig'de maç oynanmayacak. Milli maç arası nedeniyle lig karşılaşmalarına verilen aranın ardından Süper Lig heyecanı 21 Kasım Cumartesi günü yeniden başlayacak.
Süper Lig'in 12. haftasında ilk karşılaşma Gençlerbirliği ile Gaziantep FK arasında oynanacak. 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak mücadeleyle ligde yeni hafta açılacak.
19 Kasım Perşembe akşamı erkek futbolunda Süper Lig, TFF 1. Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde karşılaşma bulunmuyor. Ancak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak mücadeleler futbolseverlerle buluşacak.
Günün kadın futbolu maç programı şöyle:
|Saat
|Karşılaşma
|Yayın kanalı
|20.45
|Austria Wien - Bayern Münih
|—
|20.45
|Paris FC - HB Køge
|—
|23.00
|Arsenal - Lyon
|TRT Spor
|23.00
|Barcelona - Servette
|—
|23.00
|Benfica - Roma
|—
Milli aranın sona ermesiyle Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmaları 21 Kasım Cumartesi günü başlayacak. Haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig'de 12. hafta maçları 23 Kasım Pazartesi günü oynanacak Başakşehir - Çorum FK karşılaşmasıyla tamamlanacak.