Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu'nu ziyaret etti!

22 Kasım 2024 18:12 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 18:20

Teknik direktör Burak Yılmaz, milli futbol takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nu ve forma giydiği İtalyan kulübü İnter'e ziyarette bulundu.

Son olarak Kayserispor​'u çalıştıran teknik direktör Burak Yılmaz​, Serie A takımı İnter​ forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu​'nu kulübünde ziyaret etti. Buluşmada İnter'in teknik direktörü Simone Inzaghi'de yer aldı.

Burak Yılmaz, Inter'e ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"GELİŞMEYE VE ÖĞRENMEYE DEVAM"

Burak Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gelişmeye ve öğrenmeye devam. Benim için futbolda taktik denildiğinde özellikle Serie A'nın çok önemli bir yeri vardır. Inter'de çok başarılı işler yapan ve taktiksel yaklaşımını çok beğendiğim Inzaghi'nin misafiri oldum. Sistemini, çalışma prensiplerini, antrenman metodunu yakından inceleme fırsatı buldum. Benim için oldukça öğretici bir deneyim oldu. Bu güzel ağırlama için Inter kulübüne, sevgili Inzaghi'ye ve kardeşim Hakan Çalhanoğlu'na teşekkür ederim."