Burak Yılmaz'dan sansasyonel hareket! Kırmızı kart gördü

Adana
Trendyol Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelirken, Burak Yılmaz'dan maçın önüne geçen bir hareket geldi!
Genç teknik adam, maçın 38. dakikasında oyun alanındaki topa müdahale ettiği için kırmızı kart gördü.
Oyun alanındaki topa dokunan Burak Yılmaz, hakem Ozan Ergün tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Yılmaz, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında takımının başında olamayacak.
Burak Yılmaz'ın kırmızı kartına rağmen Kasımpaşa galip geldi. İstanbul ekibi, Çaykur Rizespor'u 3-2'yle geçti.