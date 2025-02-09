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 | Burak Ayaydın

Burak Yılmaz'dan sansasyonel hareket! Kırmızı kart gördü

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, yaptığı hareket sebebiyle kırmızı kart gördü.

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Burak Yılmaz'dan sansasyonel hareket! Kırmızı kart gördü
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 16:10

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelirken, Burak Yılmaz'dan maçın önüne geçen bir hareket geldi!

Genç teknik adam, maçın 38. dakikasında oyun alanındaki topa müdahale ettiği için kırmızı kart gördü. 

TOPA ELLE DOKUNDU

Oyun alanındaki topa dokunan Burak Yılmaz, hakem Ozan Ergün tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Yılmaz, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında takımının başında olamayacak. 

KASIMPAŞA KAZANDI

Burak Yılmaz'ın kırmızı kartına rağmen Kasımpaşa galip geldi. İstanbul ekibi, Çaykur Rizespor'u 3-2'yle geçti. 

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ETİKETLER
#Futbol
#kasımpaşa
#burak yılmaz
#türkiye süper lig
#Spor
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