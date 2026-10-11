Trendyol 1. Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Bursaspor ile Mardin 1969 Spor arasında oynanacak. Taraftarlar, “Bursaspor Mardinspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?”, “Bursaspor maçı şifresiz mi?” ve “Canlı izleme seçenekleri neler?” sorularına yanıt arıyor. Bursa’da oynanacak mücadelede ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak üç puana ulaşmak istiyor. Mardin 1969 Spor ise deplasmandan alacağı sonuçla üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor.

BURSASPOR MARDİN 1969 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bursaspor ile Mardin 1969 Spor arasındaki Trendyol 1. Lig 9. hafta karşılaşması, 11 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. Mücadele saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverlerin maç öncesinde yayın kanalını ve başlama saatini kontrol etmesi yeterli olacak.

Maçın temel bilgileri şöyle:

Karşılaşma: Bursaspor - Mardin 1969 Spor

Tarih: 11 Ekim 2026 Pazar

Saat: 19.00

Organizasyon: Trendyol 1. Lig, 9. hafta

Stadyum: Bursa’da Bursaspor’un ev sahipliğinde oynanacak

Yayın kanalları: TRT Spor ve beIN SPORTS 2

Şifresiz yayın: TRT Spor

BURSASPOR MARDİN 1969 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursaspor-Mardin 1969 Spor maçı, TRT Spor ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı şifresiz izlemek isteyen futbolseverler TRT Spor yayınını tercih edebilecek. beIN SPORTS 2 üzerinden takip etmek isteyenlerin ise kullandıkları yayın platformundaki kanal ve abonelik koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.

TRT Spor’un yayınını televizyon üzerinden takip etmenin yanı sıra kanalın resmî internet sitesi ve desteklenen dijital yayın seçenekleri de kontrol edilebilir. Maç öncesinde doğru yayına ulaşmak için yayıncı kuruluşun güncel programına bakılması öneriliyor. Karşılaşmanın canlı skorunu ve maç içindeki gelişmeleri takip etmek isteyen taraftarlar, spor sitelerinin canlı skor sayfalarından da yararlanabilir.

BURSASPOR MARDİN 1969 SPOR MAÇI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

Bursaspor ile Mardin 1969 Spor arasındaki karşılaşmayı şifresiz izlemek isteyenler için TRT Spor öne çıkıyor. Kanalın televizyon yayını üzerinden mücadele canlı takip edilebilecek. Yayına erişim için kullanılan televizyon veya uydu alıcısında TRT Spor kanalının bulunması gerekiyor.

Dijital ortamdan izlemek isteyen futbolseverler TRT Spor’un resmî yayın seçeneklerini kontrol edebilir. İnternet üzerinden canlı yayın erişimi, kullanılan cihaz ve bağlantıya göre değişebileceği için maç saatinden önce kontrol yapmak faydalı olacak. Ücretli yayın platformlarını tercih edenler ise beIN SPORTS 2 kanalının kendi abonelik paketlerinde yer alıp almadığını doğrulayabilir.

BURSASPOR VE MARDİN 1969 SPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

Bursaspor, geride kalan sekiz maçta topladığı 19 puanla lig sıralamasında ikinci basamakta bulunuyor. Yeşil-beyazlı ekip, liderlik yarışındaki konumunu güçlendirmek için kendi sahasında oynayacağı karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor. Taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak Bursaspor, dokuzuncu hafta mücadelesinde puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmek istiyor.

Mardin 1969 Spor ise sekiz maçta 12 puan toplayarak yedinci sırada yer alıyor. Deplasmanda oynayacağı zorlu karşılaşmada puan kazanmayı amaçlayan konuk ekip, üst sıralarla arasındaki farkı azaltmak istiyor. İki takımın puan tablosundaki konumları, mücadeleyi hem zirve yarışı hem de üst sıralardaki denge açısından önemli hale getiriyor.