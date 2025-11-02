Menü Kapat
Bursaspor nefes kesen maçta 2-1 galip geldi

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 11. haftasında Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda konuk ettiği Kahramanmaraş İstiklal Spor’u çekişmeli geçen mücadelenin sonunda 2-1 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. haftasında Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan mücadelede , Kahramanmaraş İstiklal Spor’u 2-1 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı.

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 11. haftasında Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda konuk ettiği Kahramanmaraş İstiklal Spor’u 2-1 mağlup etti.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan yeşil beyazlılar, 48. dakikada bulduğu golle öne geçti. Ancak konuk ekip 50. dakikada eşitliği sağladı. Karşılaşmanın son dakikaları büyük heyecana sahne oldu. Hakem tarafından 7 dakika uzatma verilen maçta, 90+1. dakikada Muhammet Demir’in kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Bursaspor yeniden üstünlüğü yakaladı.

Kalan bölümde rakibine gol şansı tanımayan yeşil beyazlılar, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak taraftarını sevince boğdu.

Bursaspor: Anıl Atağ, Hamza Gür, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Hakkı Türker, Tunahan Ergül, İlhan Depe, Sefa Narin, Sertaç Çam, Muhammet Demir.
Yedekler: Kerem Matışlı, Furkan Emre Ünver, Emir Kayacık, Alperen Babacan, Muhammet Zeki Dursun, Musa Çağıran, Enes Kaya, Ertuğrul İdris Fırat, Ali Kerim Yıldız, Ahmet Hakan Atış.

Kahramanmaraş İstiklal Spor: Aydın Bağ, Serdar Cansu, Burak Kavlak, Hasan Hatipoğlu, Bülent Uzun, Muhammet İmre, Muhammed Akarslan, Hüseyin Eray Karataş, Suat Kaya, Ali Han Tunçer, Kemal Rüzgar.
Yedekler: Ömer Bircan Camcı, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Kerem Kaya, Alpaslan Öztürk, İbrahim Has, İlhami Sıraçhan Nas, Ramazan Kaplan, Kubilay Sönmez, Sadık Baş, Arda Çolak.

