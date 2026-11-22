Trendyol 1. Lig'de heyecan 15. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Bursaspor, sahasında Sivasspor'u konuk ederken iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde ilk 11'ler açıklanırken futbolseverler Bursaspor Sivasspor maçı canlı izle, Bursaspor Sivasspor hangi kanalda ve maç saat kaçta sorularına yanıt arıyor.

BURSASPOR SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Bursaspor ile Sivasspor arasındaki Trendyol 1. Lig 15. hafta karşılaşması, 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanıyor. Mücadele saat 19.00'da başladı.

BURSASPOR SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursaspor Sivasspor maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı televizyon üzerinden takip edebilecekleri gibi TRT Spor'un resmi internet sitesi aracılığıyla da canlı izleyebilecek.

BURSASPOR SİVASSPOR CANLI İZLE

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanan Bursaspor Sivasspor karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT Spor'un televizyon yayınını ve resmi internet sitesini kullanabilir.

Bursa'da oynanan mücadele saat 19.00 itibarıyla canlı yayınla ekranlara gelecek.

BURSASPOR SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Bursaspor ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Bursaspor ilk 11: Kerem Matışlı, Ertuğrul Ersoy, Emirhan Başyiğit, Barış Gök, Zeki Yavru, Soner Aydoğdu, Lewis Baker, Lincoln Henrique, Amine Boutrah, Halil Akbunar, Kelechi Iheanacho.

Sivasspor ilk 11: Ali Şaşal, Paluli, Mert Çelik, Musah, Uğur, Kamil Fidan, Charisis, Cihat, Burak, Clinton, Ebrima.

Bursaspor ve Sivasspor'un karşılaşmada sahaya süreceği kadrolar belli olurken, mücadelede hangi takımın galip geleceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.