Bursaspor taraftarlarından Filistin koreografisi!
Nesine 3. Lig'in 16. haftasında Düzce Cam Düzcespor'u sahasında ağırlayan Bursaspor'un taraftarları, "Özgür Filistin" şarkısı eşliğinde binlerce kartonla Filistin bayrağı koreografisi sergiledi.
Tarihinde Süper Lig şampiyonluğu bulunan ve yaşadığı kötü süreçlerin ardından alt liglere gerileyen Bursaspor'un yükselişi sürüyor.
Yönetim değişikliğinin ardından arkasına taraftar desteğini alan yeşil-beyazlı ekip, iç saha maçlarında tribünleri doldurmaya devam ediyor.
Bursaspor, ligin 16. haftasında Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda Düzce Cam Düzcespor ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşma öncesinde yeşil-beyazlı taraf grubu, tribün koltuklarına Filistin bayrağı renklerinde kartonlar bıraktı.
Maçın başlama düdüğünden önce, "Özgür Filistin" şarkısı eşliğinde binlerce Bursaspor taraftarı kartonları kullanarak, Filistin bayrağı temalı koreografiyi sergiledi.
Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, Bursaspor namağlup liderliğini sürdürdü.