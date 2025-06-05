Bursaspor'da kombine satışları 30 bini aştı: Başkan Enes Çelik’ten taraftara teşekkür

Taraftarın gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Çelik, büyük desteklerinden dolayı camiaya teşekkür etti. Başkan Çelik, yaptığı açıklamada Doğu (Maraton) ve Güney Kale (Teksas) tribünlerindeki tüm koltukların, geçtiğimiz sezonda olduğu gibi bu sezon da sadece kombine olarak satışa sunulduğunu ve tamamının tükendiğini belirtti.

Son 8.250 Kombine Kaldı

Kuzey Kale ve Batı tribünlerinde ise satışların devam ettiğini kaydeden Enes Çelik, bu bölgeler için yalnızca 8 bin 250 kombine kaldığını duyurdu. Taraftarın gösterdiği yoğun ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik, “Bu rakamın da sezon başlamadan tükenmesini bekliyoruz. Taraftarımıza olan inancımız tam” dedi.

Bayramda Satışlar Devam Edecek

Enes Çelik, açıklamasında taraftarlara hitaben, “Kulübümüze olan sevginiz ve yönetimimize duyduğunuz güvenden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Kombine satışlarımız bayram süresince de online olarak devam edecek,” ifadelerini kullandı. Bursaspor camiasında yaşanan bu büyük ilgi, kulübün yeni sezona güçlü bir taraftar desteğiyle başlayacağını gösteriyor.