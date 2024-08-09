Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ağustos 2024 23:06 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 23:08
2024 Paris Olimpiyat Oyunları boks branşında Buse Naz Çakıroğlu, 50 kilo finalinde Çinli rakibine yenildi. Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 gümüş madalya ile tamamladı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 50 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı.
Roland-Garros'ta gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Çinli Yu Wu ile karşı karşıya geldi.
Rakibine mağlup olan Çakıroğlu, olimpiyatları gümüş madalya ile tamamladı.
Kaynak: tgrthaber.com