Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya için mücadele edecek
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Ağustos 2024 13:32 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 13:35
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda repesaj maçını kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya müsabakasına çıkma hakkı elde etti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda repesaj maçını kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya için mindere çıkacak.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda kadınlar 68 kiloda mücadele eden Buse Tosun Çavuşoğlu, repesaj maçında Polonyalı Viktorya Choluj'u 4-3 yendi.
Milli sporcu, akşam seansında bronz madalya için Kuzey Koreli Sol Gum Park ile karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı