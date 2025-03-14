Busenaz Sürmeneli de finale yükseldi: Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'ndan bir müjde daha!

Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu’ndan sonra Busenaz Sürmeneli de finale yükseldi. İki milli sporcumuz da altın madalya için mücadele edecek.

Busenaz Sürmeneli, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi. Sırp Anastasija Lukajic'i 5-0 ile geçen Sürmeneli, altın madalya için rakibinin kim olacağını bekliyor.

BUSENAZ SÜRMENELİ ALTIN MADALYA İÇİN RİNGE ÇIKACAK

2019 ve 2022 yıllarında dünya şampiyonu, 2020 yılında ise Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın yarı finalinde Sırp Anastasija Lukajic ile karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar üstün olan Sürmeneli, üç raundu 5-0 ve maçı da 5-0 kazanarak finale yükseldi! Busenaz Sürmeneli, pazar günü oynanacak olan finalde Rus - Kazak maçının galibi ile altın madalya için mücadele edecek.