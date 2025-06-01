Büyük transfer girişimi! Lewandowski bombası patlıyor

Sezonu hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası’yla kapatarak 5. yıldızını takan Galatasaray, transferde sınır tanımıyor. Sarı-kırmızılılar, Barcelona’nın yıldızı Robert Lewandowski’yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Polonyalı süperstar için nabız yoklanıyor. Lewa ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği biliniyor...

Galatasaray, tarihi bir sezonun ardından transferde de çıtayı yükseltiyor. Çifte kupa sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, kadrosunu dünyaca ünlü bir golcüyle taçlandırmak istiyor.

HEDEFTE LEWANDOWSKİ VAR

Fotomaç'ın haberine göre Barcelona forması giyen ve adı bir süredir Fenerbahçe ile de anılan Robert Lewandowski, şimdi de Galatasaray’ın radarına girdi. Katalan devinde bu sezon 52 resmi maçta 42 gol atan 36 yaşındaki yıldızın, yaş faktörü nedeniyle gözden çıkarılabileceği iddia ediliyor.

OSIMHEN PLAN A, LEWA PLAN B

Victor Osimhen’i takımda tutmak isteyen yönetim, bu transferde olası bir ayrılık durumuna karşı Lewandowski’yi “B planı” olarak konumlandırmış durumda. İlk temaslar kurulmuş durumda ve transfer için uygun zemin araştırılıyor.

FRANKOWSKİ’DEN ÇARPICI SÖZLER

Galatasaray’ın Polonyalı futbolcusu Frankowski, “Lewandowski’ye Galatasaray’ı anlattım. Buraya gelmesini çok isterim,” diyerek dikkat çekti. Bu sözler, kulüp içindeki Lewandowski heyecanını doğrular nitelikte.

Lewandowski, Galatasaray dışında Körfez kulüplerinin de radarında. Ancak sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kozu ve proje hedefleriyle bu yarışta öne çıkmak istiyor.