Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu bünyesinde düzenlenen Kadınlar ve Erkekler Süper Liglerinde üçüncü hafta heyecanı geride kaldı. 2026-2027 sezonunda şampiyonluk mücadelesi veren ekipler, buz üzerinde ortaya koydukları performansla dikkat çekti. Kadınlar Süper Ligi'nde birbirine yakın skorlar öne çıkarken Erkekler Süper Ligi'nde Buzadam Jolly, haftayı iki galibiyetle kapattı.

KADINLAR SÜPER LİGİ'NDE NEFES KESEN KARŞILAŞMALAR

Kadınlar Süper Ligi'nde haftanın en çekişmeli mücadelelerinden biri Yükseliş SK ile GASK arasında yaşandı. Rakibini 5-4 mağlup eden Yükseliş SK, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

TED Kocaeli Koleji SK, Akıncılar SK karşısında 5-2'lik üstünlük sağlarken İBB Spor Kulübü, Buzadam ROOTY'yi 4-1 mağlup etti.

Haftanın diğer karşılaşmalarında Buzadam ROOTY, Akıncılar SK karşısında 4-3 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı. TED Kocaeli Koleji SK ise İBB Spor Kulübü'nü 3-2 yenerek haftayı iki galibiyetle tamamladı.

ERKEKLER SÜPER LİGİ'NDE BU ZADAM JOLLY'DEN ÇİFTE GALİBİYET

Erkekler Süper Ligi'nde üçüncü haftanın dikkat çeken takımı Buzadam Jolly oldu. Zeytinburnu BSK karşısında 5-1'lik galibiyet elde eden ekip, Akıncılar SK mücadelesini de 4-1 kazanarak haftayı kayıpsız geçti.

Zeytinburnu BSK ise Akıncılar SK karşısında etkili bir performans sergileyerek rakibini 7-3 mağlup etti.

FEDERASYON BAŞKANI HALİT ALBAYRAK'TAN KULÜPLERE TEBRİK

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, üçüncü hafta karşılaşmalarının ardından yaptığı değerlendirmede liglerde artan rekabetin Türk buz hokeyi açısından önemine dikkat çekti.

Albayrak, “2026–2027 sezonunda liglerimizde yaşanan heyecan ve rekabetin her geçen hafta artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Kadınlar ve Erkekler Süper Liglerinde mücadele eden kulüplerimizin, sporcularımızın ve teknik ekiplerimizin ortaya koyduğu performans, Türk buz hokeyinin gelişimi açısından son derece değerli. Tüm kulüplerimizi ve sporcularımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyor, sezonun kalan bölümünde başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu da sezonun kalan bölümünde mücadele edecek takımlara başarı dileklerini ileterek karşılaşmaların centilmence ve sakatlıklardan uzak tamamlanması temennisinde bulundu.