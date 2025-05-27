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 | Suat Vilgen

Çağdaş Atan imzalıyor! İstanbul'un Fethi vurgusu

Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Çağdaş Atan'la yola devam edeceklerini bildirdi. Açıklamadaki İstanbul'un Fethi vurgusu dikkat çekti

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Çağdaş Atan imzalıyor! İstanbul'un Fethi vurgusu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 14:29

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de görevde kalıp kalmayacağı tartışma konusu olan Çağdaş Atan ile yolla devam kararı alındı. İstanbul temsilcisi, genç teknik adam ile yeni sözleşme imzalanacağını duyurdu.

İMZA 29 MAYIS'TA

Diğer yandan gelişmeye ilişkin kulüpten yapılan açıklamada , Çağdaş Atan için İstanbul'un fetih yıl dönümü olan 29 Mayıs Perşembe günü imza töreni düzenleneceği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Çağdaş Atan imzalıyor! İstanbul'un Fethi vurgusu

KURUMSAL YAPI VURGUSU

"Kurulduğu 2014 yılından bu yana Türk futboluna kazandırdığı kurumsal yapısı, sürdürülebilir başarı anlayışı ve örnek yönetim modeliyle dikkat çeken Başakşehir Futbol Kulübü, 11 yıllık kısa tarihinde, 9. kez Avrupa Kupalarına katılmaya hak kazanarak önemli bir kilometre taşını daha geride bırakıyor.

Bu başarıda son 2 yıldır teknik direktörümüz olarak önemli payı bulunan Çağdaş Atan ile yola devam ediyoruz.

İstanbul'un fethinin yıldönümü olan 29 Mayıs Perşembe günü saat 12.00'de gerçekleştirilecek imza töreninde Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Yönetim Kurulumuz ve futbolcularımız da yer alacaktır.

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Bugüne kadar Süper Lig şampiyonluğu yaşamış, 9. kez Avrupa kupalarında ülkemizi temsil etme onurunu taşıyacak olan kulübümüz; modern futbol anlayışı, altyapı yatırımları ve vizyoner yönetimiyle Türk futbolunun sürdürülebilir başarısına katkı sağlamaya devam etmektedir."

ETİKETLER
#teknik direktör
#rams başakşehir
#çağdaş atan
#Yeni Sözleşme
#Spor
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