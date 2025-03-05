Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü'den önemli açıklamalar geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Rangers maçı öncesinde basın toplantısına katılan Çağlar Söyüncü, takımdaki gidişata değindi.

"TAKIM HALİNDE İYİ İŞLER YAPIYORUZ"

"Güçlü bir takımla oynayacağız ama biz de çok güçlüyüz. Hocamız maçla ilgili gerekenleri bize anlattı. Son zamanlarda takım halinde iyi işler yapıyoruz. Çok iyi bir çıkışımız var. Taraftarın desteğiyle inşallah iyi bir skor alacağız. Milan Skriniar'ın gelmesiyle daha da iyi bir savunma olduk. Çok iyi bir takım ruhu var. Son 3 maçta ilk yarılarda rakiplere şut şansı vermedik. Bunu stoper olarak değil takım halinde yapıyoruz. Hep birlikte iyi savunma yapıyoruz. Hocamız da bunu istiyor."

"KUPALARA TALİBİZ"

"Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Daha fazla oynamaya çalışıyorum. Fenerbahçe'yi ve ülkemizi seviyoruz. Hocamız şans verdiği sürece oynamaya hazırım. Fenerbahçe olarak 3 kupaya da talibiz. Zaten hocamızın kupalarını söylemeye gerek yok. Geldiği günden beri bütün kupaları istediğini söyledi. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Buna gücümüz var ve inanıyoruz."