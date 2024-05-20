Çağlar Söyüncü golü attı, kapanışı Arda Güler yaptı

20 May 2024 11:27 - Güncelleme : 20 May 2024 11:44

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda Çağlar Söyüncü golüyle 1-0 mağlup etti. Galatasaray'ın yenilmesinin ardından şampiyon bu hafta sonu oynanacak karşılaşmaların sonucuyla belli olacak.

GALATASARAY'A 1 PUAN YETİYOR

Galatasaray deplasmanda Konyaspor'u, Fenerbahçe ise evinde İstanbulspor'u konuk edecek. Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasından 1 puan ile ayrılsa bile şampiyonluğunu ilan edecek.

ARDA GÜLER'İN YORUMU GÜNDEM OLDU

Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen ve kariyerini Real Madrid'de sürdüren Arda Güler, dün oynanan Villarreal - Real Madrid maçında 2 gol attı.

Kendi maçı ardından Güler, Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili yorum yaptı. Fenerbahçe'nin eski yıldızı takımın paylaştığı maç sonu görseline sarı-lacivertli 2 adet kalp yorumu bıraktı.