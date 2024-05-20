Çağlar Söyüncü golü attı, kapanışı Arda Güler yaptı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
20 May 2024 11:27 - Güncelleme : 20 May 2024 11:44
Şampiyonluk yarışında dün Fenerbahçe rakibi Galatasaray'ı 1-0 yendi. Sarı-lacivertlilerin galibiyeti getiren tek golünü Çağlar Söyüncü atarken Arda Güler'in maçın ardından yaptığı yorum ise gündem oldu.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda Çağlar Söyüncü golüyle 1-0 mağlup etti. Galatasaray'ın yenilmesinin ardından şampiyon bu hafta sonu oynanacak karşılaşmaların sonucuyla belli olacak.
GALATASARAY'A 1 PUAN YETİYOR
Galatasaray deplasmanda Konyaspor'u, Fenerbahçe ise evinde İstanbulspor'u konuk edecek. Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasından 1 puan ile ayrılsa bile şampiyonluğunu ilan edecek.
ARDA GÜLER'İN YORUMU GÜNDEM OLDU
Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen ve kariyerini Real Madrid'de sürdüren Arda Güler, dün oynanan Villarreal - Real Madrid maçında 2 gol attı.
Kendi maçı ardından Güler, Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili yorum yaptı. Fenerbahçe'nin eski yıldızı takımın paylaştığı maç sonu görseline sarı-lacivertli 2 adet kalp yorumu bıraktı.
Kaynak: tgrthaber.com