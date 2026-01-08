Menü Kapat
Spor
Editor
 Erdem Avsar

Can Armando Güner Türk mü nereli? Can Armando Güner yaşı ve piyasa değeri

Sarı-kırmızılılar, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach altyapısından yetişen 18 yaşındaki Can Armando Güner'i kadrosuna dâhil ederken genç oyuncunun kariyeri merak konusu oldu. Peki, Can Armando Güner Türk mü, nereli, kaç yaşında ve kariyerinde hangi takımlarda forma giydi?

08.01.2026
08.01.2026
Galatasaray, Can Armando Güner'i uzun süredir izliyordu ve genç oyuncuyla anlaşma sağladı.

Transferin önümüzdeki 1-2 gün içerisinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kulübün, Borussia Mönchengladbach'a yaklaşık 450 bin Euro yetiştirme ücreti ödeyeceği belirtiliyor.

CAN ARMANDO GÜNER TÜRK MÜ NERELİ?

7 Ocak 2008 tarihinde Almanya'nın Krefeld şehrinde dünyaya gelen Can Armando Güner, 1.78 metre boyunda ve sol ayağını etkili biçimde kullanan bir futbolcu.

Genç oyuncunun annesi Arjantin kökenli Alman, babası ise Türk asıllı.

Bu sayede Almanya, Arjantin ve Türkiye milli takımlarında oynama hakkına sahip olan Güner, Arjantin U17 Milli Takımı formasıyla 3 karşılaşmada görev aldı.

Güner'in, Mavi Kart sahibi olması nedeniyle Türk statüsünde forma giyebilecek olması, Galatasaray için önemli bir avantaj.

kariyerine FC Schalke 04 altyapısında başlayan Can Armando Güner, 2019 yılında Borussia Mönchengladbach altyapısına geçiş yaptı.

Oyuncunun piyasa değeri 300.000 - 500.000 Euro aralığında.

