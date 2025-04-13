CANLI | Trabzonspor - Rizespor

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçında Karadeniz derbisinde Trabzonspor evinde Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
Süper Lig'in 31. haftasında heyecan Karadeniz derbisiyle devam ediyor. Ligde üst sıralara tırmanmak isteyen Trabzonspor, düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen Rizespor'u konuk edecek.
1' Maç başladı.
GOL! 14' Trabzonspor Zubkov'un attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.
18' Malherio'nun yaptığı ortada gerilerden gelen Ozan Tufan'ın penaltı noktasına yakın noktadan yaptığı kafa vuruşu Grbic'in üstüne geldi.
GOL! 21' Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Zubkov kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.
45' İlk yarı sona erdi.
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Jabol, Ozan, Draguş, Zubkov, Nwakaeme, Banza
Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Alikulov, Berkay, Olawoyin, Zeqiri, Akintola, Sowe
Papara Park'ya oynanacak olan müsabakada Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mehmet Ali Özer.