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Carlo Ancelotti'den Arda Güler için sürpriz karar: Real Madrid-Barcelona maçı öncesi farklı mevkide görev aldı

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr, A Spor
03 Ağustos 2024 15:36 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 15:37
Carlo Ancelotti&#039;den Arda Güler için sürpriz karar: Real Madrid-Barcelona maçı öncesi farklı mevkide görev aldı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, genç yıldız Arda Güler için övgü dolu sözler kullandı. Ancelotti, Güler için ileride dünyanın en iyi 3 orta saha oyuncusundan biri olabileceğini söyledi. Barcelona maçı öncesi Arda Güler ile ilgili sürpriz karar ortaya çıktı.

Real Madrid’in genç futbolcusu Arda Güler performansıyla göz dolduruyor. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli oyuncumuzu övdü. Arda Güler’in tatilde çok iyi çalıştığını belirten Ancelotti, oynayacağı pozisyonun değişeceğinin sinyallerini verdi.

İspanyol basınından AS'a konuşan Ancelotti, "Arda Güler, dünyanın en iyi 3 orta saha oyuncusundan birisi olabilir." dedi.

ARDA GÜLER ORTA SAHADA DENENDİ

Genç yıldızın gelecek sezon için orta saha pozisyonunda değerlendirileceği konuşuluyordu ancak yeni bir detay ortaya çıktı. Real Madrid-Barcelona maçı öncesi yapılan son antremanda Arda Güler orta sahada denendi.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler için sürpriz karar: Real Madrid-Barcelona maçı öncesi farklı mevkide görev aldı - 1. Resim

Daha önce yaptığı açıklamada Arda Güler'i ofansif orta saha ya da sağ kanatta kullanabileceğini söyleyen Ancelloti, son antremanda genç yıldızı bir süre orta saha da oynatırken bir süre de sağ kanatta kullandı.

EURO 2024'TE FARK OLUŞTURDU

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli yıldız Güler, EURO 2024'te en çok konuşulan futbolcular arasındaydı. Arda Güler EURO 2024'te değerini katlayan yıldız futbolcular arasına girmişti.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr, A Spor
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