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 | Burak Ayaydın

Carlos Cuesta geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'a Sergio Ramos piyangosu

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Carlos Cuesta için flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'a yeni transfer olan Carlos Cuesta'ya, an itibarıyla sürpriz bir talip çıktı. Sergio Ramos'un kondisyon sıkıntıları yaşayacağını düşünen Monterrey, Kolombiyalı stoper için ivedi şekilde devreye girdi.

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Carlos Cuesta geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'a Sergio Ramos piyangosu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.03.2025
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
08.03.2025
saat ikonu 15:54

Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Cuesta için Sergio Ramos denklemi başladı. Monterrey'in Sergio Ramos'u yedeklemek istemesi ve Carlos Cuesta'yı gündemine alması, Galatasaray açısından transfer piyangosu olarak nitelendirildi. Zira Kolombiyalı stoper, gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olmuş durumdaydı.

GALATASARAY'A CARLOS CUESTA İÇİN SERGIO RAMOS'TAN TRANSFER PİYANGOSU

Galatasaray'ın 8 milyon Euro bedelle transfer ettiği Carlos Cuesta, Az Alkmaar ve Kasımpaşa maçlarındaki performanslarıyla adeta saç baş yoldurtmuştu. Süreçten çok rahatsız olan yönetim, Sergio Ramos'u yedeklemek isteyen Monterrey'e yeşil ışık yaktı. Yüksek maç sayısında Sergio Ramos'un zorlanacağını düşünen Meksika ekibi, bazı maçlarda İspanyol oyuncuyu dinlendirmek istiyor ve bu hedeften hareketle de daha önce de ilgilendiği Cuesta'yı gündemine alıyor. Menajerler aracılığıyla ilk temasların başladığı süreçte, Monterrey'in Meksika dışından gelen oyunculardan biriyle yollarını ayırması gerekecek.

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Belçika ekibi Genk'e Cuesta'nın transferi için 8 milyon Euro ödeyen Galatasaray yönetimi, aynı değerlerdeki bir teklife olumlu yaklaşacak ve transferin önünü açacak. Kolombiyalı, şu ana kadar sarı kırmızılı formayla 6 maça çıktı ve beklentileri karşılayamadı.

Sıkça Sorulan Sorular

SERGIO RAMOS MEKSİKA'YA NASIL TRANSFER OLMUŞTU?
Sevilla sonrası kulüpsüz kalan deneyimli stoper, Monterrey ile sürpriz bir sözleşme imzalamıştı.
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#galatasaray
#sergio ramos
#genk
#Monterrey
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#carlos cuesta
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