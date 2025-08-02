Carlos Cuesta'ya transfer teklifi: Galatasaray'da ayrılık!

Galatasaray'da Carlos Cuesta için beklenen son yaklaşıyor. Galatasaray'a geldiği günden bu yana eleştirilen Carlos Cuesta, an itibarıyla Rusya yolcusu olacak gibi duruyor.

CARLOS CUESTA GALATASARAY'A VEDA EDİYOR

Galatasaray'a ara transferde katılan ve beklentilerin çok uzağında kalan Carlos Cuesta, Rusya'dan transfer teklifi aldı ve görüşmelere başladı! Esasen ise ilk olarak Carlos Cuesta ile anlaşmak isteyen Moskova temsilcisi, akabinde ise Galatasaray ile bonservis pazarlıklarına başlayacak.

CARLOS CUESTA'NIN GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray kariyerinde toplamda 9 maça çıkan Carlos Cuesta, savunmada kritik hatalar yapmış ve pozisyon bilgisi olarak eksik olduğunu hissettirmişti.