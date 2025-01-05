Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçın damga vuran gol! Jurecka'nın berberi 'VAR'a gönderme yaptı

05 Ocak 2025 11:25 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 11:46

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken ev sahibi ekibin 90+4. dakikada bulduğu ancak VAR'ın devreye girmesiyle iptal edilen gol tartışılıyor. Çaykur Rizespor'un sosyal medyadan "Saç tıraşı var" ifadeleriyle paylaştığı video gündem oldu. Jurecka'yı tıraş eden kuaför "Gol benim yüzümden iptal oldu, özür dilerim" dedi.

Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor​ sahasında kötü gidişata dur diyemeyen Beşiktaş​ ile 1-1 berabere kaldı. Maçın uzatma dakikalarında topla ceza sahasına giren Vaclav Jurecka'nın şutunda top ağlarla buluştu ancak gol, VAR​ tarafından ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

''SAÇ TIRAŞI VAR''

Karşılaşmanın ardından ise Çaykur Rizespor sosyal medya hesabı üzerinden yarı otomatik VAR sistemi tarafından hazırlanan görseli ‘Saç tıraşı VAR' ifadeleriyle paylaştı. Bu görsel sosyal medyada gündem olurken maçtan 1 gün önce Jurecka'nın saçlarını kesen kuaför de, ‘Galiba benim suçum, saçları uzun bırakmışız' ifadeleriyle paylaştı. O görselde sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN VAR DEĞERLENDİRMESİ

Maçın AVAR hakemlerinden olan Mustafa Savanlar için Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut maç sonu düzenlenen basın toplantısında, "Mustafa Bey ona çok iyi bakalım çünkü inanılmaz seri. Türk futbolunun umudu, yeni VAR hakemlerimiz, AVAR hakemlerimizden bir tanesi. İnanılmaz seri bir şekilde çözdü. Türk futbolunun umut vadeden bir yardımcı hakemi" ifadelerini kullanmıştı.

Vaclav Jurecka'yı maçtan 1 gün önce saç tıraşı eden kuaför Yunus Emre Güner ise golün VAR'dan iptal edilmesinin sebebinin kendi saç kesimi yüzünden olabileceğini dile getirdi.

JURECKA'YI TIRAŞ EDEN BERBER KONUŞTU

16 yıldır kuaförlük yaptığını ifade eden Güner kendisinin göremediğini AVAR hakemi Mustafa Savanlar'ın gördüğünü ifade ederek, "16 yıldır Rize'de kuaförlük yapıyorum. Maçtan 1 gün önce, kamp akşamı Jurecka'yı burada saç tıraşı yaptım. Saçını herhalde biraz uzun bıraktık. VAR hakemi Mustafa Bey'e teşekkür ediyorum. Benim görmediğimi o gördü, uzun olduğunu yakaladı ve 3-5 saniye içerisinde kararını verdi, ofsayt nedeni ile golümüzü iptal etti. Herhalde geçmişinde bir kuaförlük var. Bir akrabası muhtemelen kuafördür. O yüzden kararı hemen onayladı ve golümüzü iptal etti” dedi.

Kendi güvenlik kameralarını inceleyip hatasını bulacağını da kaydeden Güner, "Gol muhtemelen benim yüzümden iptal oldu. Bütün taraftarlardan özür diliyorum. Kusura bakmayın, bir dahaki saç tıraşını daha güzel yapacağım ki saçlar ofsaytta kalmasın diye. Ben de VAR'a gideceğim. Kendi kameralarımı kontrol edeceğim. O videoları inceleyeceğim. Bir çalışma yapacağız. Uzun bırakmışsak da saçı kısaltacağım. Kendi kameralarımı izleyip, sonuca varıp, kamuoyu ile paylaşacağım” şeklinde konuştu.