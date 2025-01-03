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Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Ocak 2025 16:30 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 16:40
Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında bugün oynanacak Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor​ ile Beşiktaş​ bugün saat 20.00’de Çaykur Didi Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Saka‘ya, AVAR olarak Mustafa Savranlar eşlik edecek.

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu - 1. Resim

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Muçi, Semih Kılıçsoy, Immobile.

Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic, Papanikolaou, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Sowe

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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