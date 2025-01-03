Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında bugün oynanacak Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Sarper Barış Saka oldu.
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş bugün saat 20.00’de Çaykur Didi Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.
Mücadelenin VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Saka‘ya, AVAR olarak Mustafa Savranlar eşlik edecek.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Muçi, Semih Kılıçsoy, Immobile.
Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic, Papanikolaou, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Sowe