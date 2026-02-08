Çaykur Rizespor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Lider farklı geçti

Kategoriler
Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Rize'de oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı.
Sarı-kırmızılılar, mücadelenin 19. dakikasında Barış Alper Yılmaz ile öne geçti. Asisti Noa Lang yaptı.
Dakikalar 62'yi gösterdiğinde sahneye Yunus Akgün çıktı ve skor 2-0'a ulaştı.
Müsabakanın son sözünü ise 73. dakikada Victor Osimhen söyledi.
Bu sonuçla birlikte ligde art arda 3. galibiyetini alan Galatasaray, 52 puanla liderliğini sürdürdü. Çaykur Rizespor ise 20 puanda kaldı.
Okan Buruk'un öğrencileri, gelecek hafta Eyüpspor'u ağırlayacak.
Karadeniz temsilcisi ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.