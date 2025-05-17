Çaykur Rizespor, Göztepe'yi ağırlıyor: 14. randevuda kritik mücadele

Karadeniz ekibi Rizespor, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyetle topladığı 40 puanla 14. sırada bulunuyor. Yeşil-mavililer, küme düşme hattından uzaklaşmak için evinde galibiyet arayacak. Rakibi Göztepe ise sezon boyunca 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 47 puanla 7. sıraya yerleşmiş durumda.

İki Takım Arasında 14. Süper Lig Maçı

Çaykur Rizespor ve Göztepe, Süper Lig tarihinde bugüne dek 13 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Rizespor 6, Göztepe ise 5 kez galip gelirken, 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Rizespor rakip ağlara 19 gol gönderirken, Göztepe ise 17 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İzmir’de oynanan maçı Göztepe 3-0 kazanmıştı.

Didi’de Göztepe’ye Geçit Yok

Çaykur Rizespor, Göztepe’yi evinde konuk ettiği 6 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan Atmacalar, bu istatistikle moral depolayarak sahaya çıkacak.