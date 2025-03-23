ÇBK Mersin Türkiye Kupası'nı kazandı!

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası finalinde ÇİMSA ÇBK Mersin ile Emlak Konut karşı karşıya geldi. Heyecanlı geçen mücadelede ÇİMSA ÇBK Mersin zafere ulaştı ve kupanın sahibi oldu.

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası finalinde ÇİMSA ÇBK Mersin, 85-64'lük skorla Emlak Konut'u mağlup etti ve şampiyon oldu. Mersin ekibi, maç boyunca üstünlüğünü korudu.

KADINLAR TÜRKİYE KUPASI FİNALİNDEN ÖNEMLİ ANLAR

İki takımın da dış atışlardan etkili olduğu karşılaşmanın 5. dakikasını ÇİMSA ÇBK Mersin, 11-8 üstün geçti. Skor üretmekte zorlanan Emlak Konut karşısında oyunun kontrolünü eline geçiren ve özellikle boyalı alandan kaydettiği basketlerle farkı açan Mersin temsilcisi, ilk periyodu 27-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte uzun oyuncularından bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalışan Emlak Konut karşısında topu iyi dolaştıran ve hücumda kontrollü oyununu sürdüren ÇBK Mersin, soyunma odasına 50-31 üstün gitti.

FARK 28 SAYIYA ULAŞTI

Üçüncü periyotta McCovan ile pota altını iyi kullanan ÇİMSA ÇBK Mersin, dış atışlardan bulduğu basketlerle de farkı 28 sayıya kadar yükseltti ve son bölüme 74-46 önde girdi. Dördüncü çeyrekte de üstünlüğünü koruyan ÇBK Mersin, müsabakayı 85-64 kazandı ve ING Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.