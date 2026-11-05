Celtic Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Celtic Beşiktaş maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Celtic ile kozlarını paylaşacak. İskoçya'nın Glasgow kentindeki Celtic Park'ta oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, maçın saatini, yayın kanalını ve internet üzerinden canlı izleme seçeneklerini merak ediyor. Peki, Celtic Beşiktaş maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve TRT 1 kanal numaraları…

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Celtic Beşiktaş maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını futbolseverler şifresiz olarak takip edebilecek.

CELTIC BEŞİKTAŞ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Celtic Beşiktaş karşılaşmasını televizyondan izlemek isteyen futbolseverler TRT 1 kanalını tercih edebilecek. Maçı internet üzerinden takip etmek isteyenler ise TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden TRT 1 canlı yayınına ulaşabilecek.

TRT 1'in canlı yayınını takip etmek için kanalın resmi internet sitesi üzerinden de yayın akışına erişilebiliyor.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Celtic Beşiktaş maçı şifresiz olarak yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, TRT 1 ekranlarından ücretsiz izlenebilecek. İnternet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler de tabii platformundaki TRT 1 canlı yayınına erişebilecek.

TRT 1 HANGİ KANALDA, KAÇINCI KANALDA?

Celtic Beşiktaş maçını yayınlayacak TRT 1'in farklı televizyon platformlarındaki kanal numaraları şöyle:

D-Smart: 26. kanal

Digiturk: 23. kanal

Fil Box: 20. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Kanal numaraları platformlara göre değişiklik gösterebildiğinden maç öncesinde güncel yayın listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Celtic Beşiktaş maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftasında oynanacak karşılaşmaya İskoçya'nın Glasgow kentindeki Celtic Park ev sahipliği yapacak.

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.