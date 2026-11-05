TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 22:50
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 22:50

Celtic Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Celtic Beşiktaş maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, İskoçya temsilcisi Celtic ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların Avrupa mücadelesini canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Celtic Beşiktaş maçının yayın kanalını ve şifresiz izleme seçeneklerini araştırıyor. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Celtic Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Celtic Beşiktaş maçı hangi kanalda?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 22:50
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 22:50

lig aşamasının 4. haftasında , deplasmanda ile kozlarını paylaşacak. İskoçya'nın Glasgow kentindeki Celtic Park'ta oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, maçın saatini, yayın kanalını ve internet üzerinden canlı izleme seçeneklerini merak ediyor. Peki, Celtic Beşiktaş maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve kanal numaraları…

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Celtic Beşiktaş maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını futbolseverler şifresiz olarak takip edebilecek.

Celtic Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Celtic Beşiktaş maçı hangi kanalda?

CELTIC BEŞİKTAŞ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Celtic Beşiktaş karşılaşmasını televizyondan izlemek isteyen futbolseverler TRT 1 kanalını tercih edebilecek. Maçı internet üzerinden takip etmek isteyenler ise TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden TRT 1 canlı yayınına ulaşabilecek.

Celtic Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Celtic Beşiktaş maçı hangi kanalda?

TRT 1'in canlı yayınını takip etmek için kanalın resmi internet sitesi üzerinden de yayın akışına erişilebiliyor.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Celtic Beşiktaş maçı şifresiz olarak yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, TRT 1 ekranlarından ücretsiz izlenebilecek. İnternet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler de tabii platformundaki TRT 1 canlı yayınına erişebilecek.

TRT 1 HANGİ KANALDA, KAÇINCI KANALDA?

Celtic Beşiktaş maçını yayınlayacak TRT 1'in farklı televizyon platformlarındaki kanal numaraları şöyle:

  • D-Smart: 26. kanal
  • Digiturk: 23. kanal
  • Fil Box: 20. kanal
  • Kablo TV: 22. kanal
  • Tivibu: 22. kanal
  • Turkcell TV+: 21. kanal

Kanal numaraları platformlara göre değişiklik gösterebildiğinden maç öncesinde güncel yayın listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Celtic Beşiktaş maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftasında oynanacak karşılaşmaya İskoçya'nın Glasgow kentindeki Celtic Park ev sahipliği yapacak.

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

ETİKETLER
#TRT 1
#Beşiktaş
#UEFA Avrupa ligi
#celtic
#Glasgow
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.