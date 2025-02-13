Celtic'ten İsrail'e inadına protesto! UEFA'nın cezasını umursamadılar

İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım harekatına futbol sahalarından bir tepki daha geldi. Celtic'in Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e evinde 2-1 yenildiği maç esnasında İskoç taraftarlar İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etti.

UEFA VE FIFA'YA SESLENDİLER

İç saha maçlarında da statları Celtic Park'ı adeta Filistin'e desteğin merkezi haline getiren Yeşil Tugay isimli taraftar grubu dün akşamki maçta tribünlere astıkları pankartta, UEFA ve FIFA'ya seslenerek "Show Israel The Red Card" (İsrail'e kırmızı kart göster") ifadelerine yer verdi.

Pankartın altındaki bölümdeki taraftarlar da aynı mesajın yazılı olduğu daha küçük kırmızı dövizler açtı.

Tribünlerde dağıtılan kırmızı el ilanlarında ise "Lütfen 2. yarı başında 'İSRAİL'E KIRMIZI KART GÖSTERİN ve UEFA ile FIFA'ya kendi kurallarını uygulamaları ve 'İsrail'in müsabakalardan menedilmesi yönünde doğrudan bir mesaj gönderin. Böyle yaparak sadece doğru olanı yapmakla kalmayacaksınız, aynı zamanda aynı mesajı benimseyecek olan dünyanın dört bir yanındaki vicdanlı ve cesur futbolseverlere katılacaksınız" notu paylaşıldı.

Böylece daha önce tribünlerde Gazze'ye desteklerinden dolayı UEFA tarafından ceza verilen Celtic taraftarları, geri adım atmadan desteğini sürdürdüğünü gösterdi.

DAHA ÖNCE CEZA ALDILAR

Celtic taraftarı daha önce de takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada Slovan Bratislava ile yaptığı ilk maçta da tribünde "Size zulmedebilirler, sizi hapsedebilirler ama asla cesaretinizi kıramazlar. Gazze, Cenin, Tulkarm, Nablus, asla yalnız yürümeyeceksiniz" şeklinde bir pankart açmıştı.



Öte yandan The Scottish Sun gazetesi Celtic taraftarının bu eyleminden dolayı UEFA'nın yeşil-beyazlı ekibe bir kez daha ceza verebileceğini yazdı. Ekim 2023'te Celtic'in Atletico Madrid ile oynadığı 2-2 biten Şampiyonlar Ligi maçında Filistin bayrakları dalgalandırılmış ve ayrıca bir pankart da asılmıştı. UEFA, bunun üzerine harekete geçerek Celtic'e "hakaret içerikli kışkırtıcı bir mesaj" nedeniyle 15.000 sterlin para cezası vermişti.

PSG CEZA ALMAMIŞTI

Avrupa futbolunun yönetim organının bu kez harekete geçmek isteyip istemeyeceği ise merak konusu. Nitekim Fransız ekibi PSG, bu sezonun başlarında Şampiyonlar Ligi maçı sırasında taraftarlarının büyük bir 'Filistin'i Özgürleştirin' pankartı açması nedeniyle yaptırıma uğramamıştı.