Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Celtic'ten İsrail'e inadına protesto! UEFA'nın cezasını umursamadılar

Celtic taraftarları, Bayern Münih ile oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesi sırasında İsrail'i protesto etti. Daha önce aynı sebeple takımları cuza alan İskoç taraftarlar açtıkları dev pankart ile zulme karşı tavizsiz tutumlarını sürdürdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Celtic'ten İsrail'e inadına protesto! UEFA'nın cezasını umursamadılar
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 08:44
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 08:55

İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım harekatına futbol sahalarından bir tepki daha geldi. Celtic'in Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e evinde 2-1 yenildiği maç esnasında İskoç taraftarlar İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etti.

UEFA VE FIFA'YA SESLENDİLER

İç saha maçlarında da statları Celtic Park'ı adeta Filistin'e desteğin merkezi haline getiren Yeşil Tugay isimli taraftar grubu dün akşamki maçta tribünlere astıkları pankartta, UEFA ve FIFA'ya seslenerek "Show Israel The Red Card" (İsrail'e kırmızı kart göster") ifadelerine yer verdi.
Pankartın altındaki bölümdeki taraftarlar da aynı mesajın yazılı olduğu daha küçük kırmızı dövizler açtı.

Tribünlerde dağıtılan kırmızı el ilanlarında ise "Lütfen 2. yarı başında 'İSRAİL'E KIRMIZI KART GÖSTERİN ve UEFA ile FIFA'ya kendi kurallarını uygulamaları ve 'İsrail'in müsabakalardan menedilmesi yönünde doğrudan bir mesaj gönderin. Böyle yaparak sadece doğru olanı yapmakla kalmayacaksınız, aynı zamanda aynı mesajı benimseyecek olan dünyanın dört bir yanındaki vicdanlı ve cesur futbolseverlere katılacaksınız" notu paylaşıldı.

Böylece daha önce tribünlerde Gazze'ye desteklerinden dolayı UEFA tarafından ceza verilen Celtic taraftarları, geri adım atmadan desteğini sürdürdüğünü gösterdi.

DAHA ÖNCE CEZA ALDILAR

Celtic taraftarı daha önce de takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada Slovan Bratislava ile yaptığı ilk maçta da tribünde "Size zulmedebilirler, sizi hapsedebilirler ama asla cesaretinizi kıramazlar. Gazze, Cenin, Tulkarm, Nablus, asla yalnız yürümeyeceksiniz" şeklinde bir pankart açmıştı.


Öte yandan The Scottish Sun gazetesi Celtic taraftarının bu eyleminden dolayı UEFA'nın yeşil-beyazlı ekibe bir kez daha ceza verebileceğini yazdı. Ekim 2023'te Celtic'in Atletico Madrid ile oynadığı 2-2 biten Şampiyonlar Ligi maçında Filistin bayrakları dalgalandırılmış ve ayrıca bir pankart da asılmıştı. UEFA, bunun üzerine harekete geçerek Celtic'e "hakaret içerikli kışkırtıcı bir mesaj" nedeniyle 15.000 sterlin para cezası vermişti.

PSG CEZA ALMAMIŞTI

Avrupa futbolunun yönetim organının bu kez harekete geçmek isteyip istemeyeceği ise merak konusu. Nitekim Fransız ekibi PSG, bu sezonun başlarında Şampiyonlar Ligi maçı sırasında taraftarlarının büyük bir 'Filistin'i Özgürleştirin' pankartı açması nedeniyle yaptırıma uğramamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRISI NE ZAMAN BAŞLADI?
Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları'nın düzenlediği saldırıların ardından 7 Ekim 2023'te İsrail Gazze'ye yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. Sivil ayrımı gözetmeksizin Gazze'yi ateş altına alan İsrail ordusu 19 Ocak'taki ateşkese kadar 61 binden fazla sivili öldürdü.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail-İtalya maçında ses getiren tepki! İsrail'in ulusal marşı protesto edildi
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.